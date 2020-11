Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Nå er det ikke lenger noen «kjære mor» om du bryter smittevernreglene.

Fredag ettermiddag sier politimester Heidi Kløkstad i Nordland at den økte smittesituasjonen fører til endrede reaksjoner fra politiet.

Frem til nå har vært vanlig med at politiet gir råd og veiledning ved brudd på smittevernsbestemmelsene.

Men heretter blir brudd straffeforfulgt.

Fra og med i dag er hovedregelen at aktiv smittespredning, brudd på karantenebestemmelsene, gjentatte brudd og ikke etterfulgte pålegg, blir anmeldt.

Både i Oslo, Sør-Øst og Troms har politiet innført lignende regime.

– Brudd på smittevernsbestemmelsene vil bli anmeldt og de aktuelle vil bli bøtelagt med bøter opp til 20.000 kroner per tilfelle. Ved gjentatte brudd eller andre skjerpende omstendigheter vil bøtene øke, sier Kløkstad.

– Vi kommer til å være mer synlige og mer til stede på steder der folk samles. Vi kommer også til å oppsøke private festligheter og samlinger med folk for å bidra til at smitten ikke øker mer enn nødvendig, sier hun til NRK.

– Siste utvei

Selv om ikke alle politidistriktene har gått ut med like tydelige retningslinjer, er politiet flere steder i landet klare på at brudd vil få reaksjoner.

I landets tredje største politidistrikt utelukker de heller ikke det å måtte reagere med straff – men det er ikke ønskelig. Påtaleleder Kjell Johan Abrahamsen i Sør-Øst politidistrikt sier de først og fremst vil veilede, men er klar på at straff kan bli nødvendig.

– Hvis vi blir tvunget til det, kommer vi til å reagere med straff. Men det vil da være ved grove overtredelser og det vil være siste utvei, sier han til NRK.

Fredag kveld opplyser politiet i Sør-Øst om at også de nå kommer til å anmelde og bøtelegge personer som bryter smittevernreglene.

Vil unngå ytterligere negativ trend

Operasjonsleder i Møre og Romsdal, Per Åge Ferstad, sier de har stor tro på at folk tar situasjonen på alvor.

– Vi har hatt denne problematikken ei stund nå og dette skal være klinkende klart for alle. Hvis politiet da kommer over at det er klokkeklare brudd på dette, vil det bli reagert på dette fra politiets side, sier Ferstad til NRK.

Operasjonsleder Per Åge Ferstad i Møre og Romsdal politidistrikt. Foto: Silje Steinnes Bjerknes / NRK

I Innlandet har derimot politiet ikke fått instrukser om å stramme inn. De kommer derfor til å fortsette som før, bekrefter Innlandet politidistrikt overfor NRK.

I Sørvest skal politiet nå i større grad anmelde og opprette straffesaker etter brudd på smittevernlovgivningen. Målet er etterlevelse av lovgivningen.

De ser en økning i antall smittetilfeller i distriktet, selv om smittetrenden ikke er lik andre områder.

– Nettopp derfor er det viktig at politiet har fokus på å skape en forebyggende effekt for å unngå at vi får en ytterligere negativ trend, sier politiinspektør Sigve Espeland i Sør-Vest politidistrikt.

Minst mulig sosial kontakt

Kløkstad i Nordland oppfordrer folket til å følge smittevernreglene og tiltakene som er gitt – både nasjonalt og lokalt.

– Anbefalingen fra nasjonalt hold er krystallklar. Vi må holde oss mest mulig hjemme og ha minst mulig sosial kontakt. Sammen kan vi forhindre at smittesituasjonen kommer ut av kontroll, sier hun.