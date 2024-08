Politiet: For tidlig å konkludere om brannårsak

To personer ble sendt til sykehus med lettere skader og minst 15 ble evakuert etter at det brøt ut brann i et boligkompleks i Bruveien i Rønvik i Bodø natt til 16. august.

Politiet har tidligere uttalt at de har en formening om hvordan brannen startet.

Men fortsatt gjenstår det kriminaltekniske undersøkelser, sier politiadvokat Stian Fossgård-Mojlanen til NRK.

– Kriminaltekniske undersøkelser vil bli gjort den nærmeste tiden. Når disse undersøkelsene er gjort vil eiendommen bli frigitt. Det er for tidlig å konkludere hva årsaken til brannen er, skriver han i en e-post til NRK.