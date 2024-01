Politiet: – Vurder hjemmekontor og om skolene bør stenges

Når ekstremværet «Ingunn» setter inn onsdag ettermiddag, er det grunn til å be folk tenke gjennom om det er nødvendig å ferdes ute, skriver Nordland politidistrikt i en melding.

Med dette ekstremværet er det ventet vind opp mot orkan styrke. Mest vind er det meldt på Helgeland, men også nordover i fylket er det meldt svært mye vind. Det ventes lokalt ekstreme vindkast på 35-50 m/s fra sørvest, og orkan på kysten. Med vinden følger også nedbør, noe som vil skape fare for snø- og sørpeskred i tillegg til ekstra utfordringer for ferdselen ute, ifølge politiet.

– Politiet i Nordland oppfordrer folk til å utvise aktsomhet når man ferdes ute, ved å se opp for løse flygende gjenstander, samt begrense ferdsel i strandsona. Vurder om det er nødvendig å oppholde seg utendørs, sier stabssjef i Nordland Politidistrikt, Bent Are Eilertsen.

Politiet i Nordland har fortløpende tett dialog med beredskapsaktørene i fylket og kommer med to oppfordringer til torsdagen:

De om har mulighet til det, bør vurdere å ha hjemmekontor denne dagen. I tillegg bør skolene vurdere om elevene kan holdes hjemme på torsdag.

De som kan utsette kjøreturen sin, bør gjøre dette. Veier og bruer kan på kort varsel bli stengt.

– Myndighetene anbefaler at de som er i området om mulig holder seg inne. Følg råd fra beredskapsmyndigheter og sjekk veimeldinger dersom du må kjøre, sier Eilertsen.

I tillegg bør en følge råd og sjekke status fra transportaktører. Båtruter vil nok bli innstilt og været kan skape problemer for flytrafikken.

– Før været slår til for fullt, bør hver enkelt husstand vurdere tiltak for å begrense skade, sier stabssjef i Nordland politidistrikt, Bent Are Eilertsen.