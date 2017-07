Politiet vurderer å heve vannskuteren som sank i Vesterålen

Det var lørdag midt på dagen at vannskuteren sank og to personer måtte reddes opp fra vannet i Sortlandssundet. Nå vil politiet undersøke saka og dersom det ikke blir for dyrt vil de få vannskuten opp fra havets bunn.

– Det kommer an på hvor vanskelig det blir å få den heva. Men ideelt sett bør vi heve vannskuteren og gjøre en teknisk undersøkelse av den, sier operasjonsleder i politiet i Nordland Ivar Bo Nilsson.

– Forbausende rolig

Operasjonslederen i politiet snakka selv med kvinna som førte skuteren mens hun enn lå i vannet.

– De hadde heldigvis vanntett mobil. Jeg snakka med føreren like før lettbåten kom og plukka dem opp. De var forbausende rolig mens de lå i vannet.

Motorstopp

Det var to personer på vannskuteren som sank i Vesterålen. Personene på bildet har ingenting med uhellet i helga å gjøre. Foto: Arne Petter Wallin Marthinsen / NRK

Det var da føreren av vannskuteren skulle gasse opp etter å ha kjørt i lav hastighet at dramatikken starta.

– De ville kjøre motoren varm før de skulle sette opp litt fart. Idet hun girer så dør bare motoren ut, og hun får ikke starta den igjen. Skuteren starter å ta inn vann, så får den slagside og ligger djupere og djupere i vannet. Til slutt så bare velter den og går til bunns.

De to på skuteren hadde godt og lå og fløt inntil en lettbåt fra en fraktebåt plukka dem opp. Kystvakta var også i nærheten.

– Må være noe alvorlig feil

Bo Nilsson mener det er et mysterium hva som har skjedd.

– Eieren av vannskuteren har fortalt at hun har fulgt alle anbefalte servicer og var senest ute og kjørte forrige helg. da fungerte alt som det skulle, forteller Bo Nilsson.

Hva tror dere i politiet kan ha skjedd?

– Min kunnskap tilsier at skuteren skal flyte selv om ikke motoren går. Her må det være noe alvorlig feil. Derfor bør vi helst få den opp. Dersom det skulle være en produksjonsfeil er det viktig for andre som har samme skuter at vi finner ut av det, sier operasjonsleder Ivar Bo Nilsson.

"Fritt fram" for vannskutere

I 2017 ble vannskuterforskriften oppheva. Vannskutere skal heretter kunne brukes på lik linje med båter i de aller fleste områder.

Kommunene kan om de ønsker det fastsette lokale forskrifter om bruk av vannskuter.