Politiet skrev ut bøter for 160.000 kr – gav til slutt opp

Historien som nesten virker for utrolig til å være sann oppstod i Sigrid Undsets vei i Bodø i ettermiddag. I forbindelse med anleggsarbeid i området ble Sigrid Undsets vei stengt 15. juni i år. Etter flere overtredelser den siste tiden ba entreprenøren politiet om å sette opp kontroll ved veien.

Det ble en inntekstbringende ettermiddag for politiet.

Operasjonsleder Ivar Bo Nilsson i politiet i Nordland. Foto: Bente H. Johansen / NRK

– Politibetjentene på stedet opplyste at de kunne ha skrevet ut mellom 100 og 200 forelegg. De stod i et par timer, men til slutt ble det så mange overtredelser at de måtte gi opp, forteller operasjonsleder Ivar Bo Nilsson ved politiet i Nordland.

Når politiet pakket sammen hadde de skrevet ut 30 forelegg pålydende 5.350 kroner. Til sammen ble det 160.500 kroner.

Ingen klagemuligheter

For de av bilistene som ble bøtelagt er det ingen klagemuligheter om de vedtok forelegget på stedet.

– Har bilistene vedtatt forelegget på stedet, er klagemulighetene borte. Både skiltvedtak og det formelle rundt stengingen er i orden, så har du vedtatt forelegget er det det samme som en rettskraftig dom, opplyser operasjonslederen.

Bilder fra området viser at den stengte veien er godt merket, men politiet ser ikke helt bort fra et enkelte sjåfører kan ha oversett skiltene.

– For enkelte handler det kanskje om gammel vane, men en del velger det nok av bekvemmlighetsårsaker også, mener Nilsson.

Politiet vil nå gi melding til entreprenøren om at de må sørge for manuell dirigering i dagene som kommer, for å lære opp bilistene i at veien ikke er tilltatt for personbiler.

Åpent for kollektivtrafikk

Årsaken til at veien ikke er helt avstengt er at anleggs- og kollektivtrafikk fremdeles må ha anledning til å passere.

– Vi starter dette arbeidet nå som skolene tar ferie, og regner med at det vil pågå til i midten av juli. I denne perioden blir Sigrid Undsets vei stengt for kjørende, men åpen for buss og de som sykler og går, opplyste Statens vegvesen tidligere i sommer.

Politiet har en veldig enkel oppfordring til de av bilistene som fortsatt måtte føle seg fristet til å kjøre veier som er midlertidig stengt.

– Vi anbefaler folk å kjøre der de har lov til å kjøre. Ellers blir det fort dyrt om vi har kontroll, avslutter Nilsson.