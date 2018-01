Politiet skjøt varselskudd mot naken mann i bil

Bevæpnet politi rykket ut til i Glomfjord etter meldinger om en naken mann som har gått fra hus til hus for å prøve å komme seg inn.

Blodig og naken

– Vi fikk en melding klokken 18:33 av en mann som var på vei hjem i bil, at han observerte en mann som var naken og så blodig ut. Mens vi hadde mannen på tråden gikk gjerningsmannen til nærmeste hus, hvor han prøvde å bryte seg inn.

Dette sier operasjonsleder Ivar Bo Nilsson til NRK Nordland, torsdag kveld. Mannen fortsatte med innbruddsforsøkene, før han til slutt lykkes på ett av husene.

Operasjonsleder Ivar Bo Nilsson Foto: Bente H. Johansen / NRK

– Samtidig blir vi nedringt av alle de andre beboerne som har besøk av mannen. Det må ha vært ille for dem som var inne i husene.

– Var det noen som kom i direkte kontakt med mannen?

– Nei, vi oppfordret alle som var i området til å låse dører og vinduer, og holde seg innendørs.

Tok stor firehjulstrekker

– Til slutt gikk han til et hus hvor det bor en dame og to barn. Klokken 18:54 forteller damen som bor i huset at han har tatt bilen hennes. Da har vi en ustabil gjerningsmann som er mobil, og det er ikke bra.

Operasjonslederen forteller at bilen gjerningsmannen stjal var av typen Toyota Land Cruiser. Dette er en stor, og kraftig bil.

Ut ifra historien og atferden til mannen, gir Bo Nilsson klar beskjed til to patruljebiler som er på vei.

– Jeg valgte å bevæpne tjenestemennene som var i området. Det er tilfeldig at vi hadde to patruljer i nærheten, for den ene hadde vært på trening i Bodø og var på lensmannskontoret og lastet ut av bilen.

– Dette er en mann som vi vet godt om fra før av, sier operasjonslederen.

Kjørte mot Glomfjord

Det tar ikke lang tid før mannen blir observert i nærheten av Glomfjord av et vitne som varsler om merkelig kjøring og at mannen i bilen var naken og blodig.

– Da gikk det et lite øyeblikk før en av våre biler fikk kontakt med denne. Han kjører av gårde som en tulling, og absolutt så fort bilen gikk. Kjøreatferden var ubeskrivelig, ifølge våre tjenestemenn på stedet.

Ut ifra situasjonen bestemmer politiet seg for å torpedere bilen, altså et forsøk på å kjøre på bilen slik at den skal stanse.

– Dette blir gjort, men det hadde ikke nevneverdig innvirkning mot Toyotaen. Han klarer å lirke seg løs fra bilene til politiet, og gjerningsmannen fortsetter da med å torpedere politibilene flere ganger.

Etter hvert klarer tjenestemennene å komme seg ut av bilen.

– Mannen fortsetter da å kjøre på politibilen. Dette fortsetter til en av tjenestemennene avfyrer et varselskudd. Da gir han seg, og gjerningsmannen blir pågrepet.

Totalskadd bil

Etter aksjonen viser bildet at den sivile politibilen er totalskadd. Med de to tjenestemennene gikk det bedre.

– De vil komme seg til lege, men akkurat nå er legen opptatt med gjerningsmannen. Han har flere kutt på kroppen som vi mistenker at han har gjort selv, før han gikk ut. Noen av skadene kan også komme fra vinduer som han har prøvd å komme seg inn i.

– Hvordan gikk det med tjenestemennene?

– De har klaget på noen skader, at de har litt vondt i nakke og slikt, men det ser ikke ut som alvorlige skader akkurat nå.

Gjerningsmannen er en kjenning av politiet, men operasjonsleder Bo Nilsson kan ikke bekrefte om rus var i bildet.

– Det kan vi ikke bekrefte nå, men han var ganske «borte» da vi tok kontakt med han, sier operasjonslederen.