Politiet redd for at to personer har blitt tatt av snøskred i Sørfold

Det har gått et snøskred ved Durmålstinden i Sørfold. Politiet bekrefter at de mistenker at noen har blitt tatt av skredet.

– Vi er redd for at det er noen som har blitt tatt av skredet, og derfor har vi sendt ut patrulje, helikopter og frivillige hjelpemannskaper, sier Mari Lillestø, operasjonsleder ved Nordland politidistrikt.

Oppdatering klokken 13.38: Operasjonsleder Mari Lillebø melder at politiet nå frykter to personer har blitt tatt av skredet.

Grunnen til at politiet mistenker dette, er at det er spor som går inn mot skredområdet. Leteaksjonen har pågått en stund, men stor snøskredfare gjør arbeidet vanskelig.

– Det har pågått en stund, men vi har hatt problemer med å komme inn i det aktuelle området med hjelpemannskap på grunn av snøskredfaren. Per nå er det kun helikopteret som er aktivt i området, sier operasjonsleder Lillestø klokken 13:12.

Kart over fjellet Durmålstinden i Sørfold kommune. Durmålstinden ligger ved Straumen

200 meter bredt

Operasjonsleder Lillestø sier til NRK at skredet skal være rundt 200 meter bredt.

– Bilveien opp til Durmålstinden er stengt nå på grunn av snøskredfare. Lavinehunder har blitt satt ned av redningshelikopter, sier hun.

Det er sendt ambulanser og utrykningskjøretøy fra politiet fra Fauske til skredstedet.

Sea King og ambulansehelikopter med lavinehunder er sendt, i tillegg til frivillige hjelpemannskap og politi.

Det skal ikke være fare for bebyggelse, bekrefter politiet.