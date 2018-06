Det er uvær i Lofoten i kveld, noe som har resultert i kansellerte fergeavganger og trafikkuhell.

Statens vegvesen opplyser at Gimsøystraumen bru mellom Å og Svolvær ble stengt allerede i 15-tiden. Her er det målt vindhastigheter på 29 til 31 meter i sekundet.

Det er ikke bom på stedet, men et rødt lys gir bilistene beskjed om at det ikke er trygt å kjøre over, forteller operasjonsleder Fred Leirvik ved politiet i Nordland.

– Likevel har vi fått mange meldinger om at folk ikke respekterer dette. De tar sjansen, og kjører over, sier han til NRK.

– En campingbil har kjørt i autovernet, mens en bil med henger har veltet. Hvis vi ser at noen kjører på rødt, venter det bot, sier operasjonslederen. Han opplyser at en patrulje nå er på vei til stedet.

Et forenklet forelegg for å ha kjørt på rødt lys, kommer på nærmere 7000 kroner.

– Vi har også fått meldinger om at en del båter har slitt seg, sier Leirvik, som oppfordrer folk til å sjekke fortøyningen.

Blir trolig stengt en stund framover

Også trafikkoperatør Stine Øksendal ved veitrafikksentralen i Mosjøen forteller at de har fått flere telefoner fra folk som har reagert på at trafikkreglene ikke overholdes.

– Det er klart at er det rødt lys, så burde man respektere dette, og vente til det er forsvarlig å kjøre over, sier Øksendal.

Hun tror turister som er nye i landet, og ikke helt forstår reglene, kan være én del av forklaringen.

– Når det er så sterk vind, bør man vente. Spesielt gjelder dette bobiler, sier Øksendal.

Hun forteller at det ikke er omkjøringsmuligheter på stedet, og at stengingen kan vedvare en god stund til.

– Det er meldt sterk vind framover, så brua blir nok stengt utover kvelden.