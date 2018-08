Politiet om flyulykken: – Det har vært en kraftig krasj

Natt til onsdag ble et mikrofly funnet havarert i Meløy. To menn bosatt i Nordland er bekreftet omkommet, og sitter fastklemt i flyvraket.

– Det har vært en kraftig krasj så vi er avhengig bistand for å få frigjort de omkomne fra vraket, sier Arne Hammer, politiinspektør i Nordland politidistrikt.

– For tidlig å si noe om årsak

Politiet har foreløpig ingen teori om hvorfor denne ulykken har funnet sted, men får bistand fra flere hold i arbeidet.

– Det er altfor tidlig å si noe om hvorfor dette har skjedd, men vi håper å finne en årsak. Saken vil bli etterforsket. Både Havarikommisjonen, Salten Brann og kriminalteknikere flys inn til ulykkesstedet i dag, sier Hammer.

Politiinspektør i Nordland politidistrikt, Arne Hammer sier de jobber med å frigjøre de to omkomne fra flyvraket. Foto: Sahand Ammari / NRK

Ulykken skjedde i et ulendt terreng, noe som skaper problemer for arbeidet på stedet. Politiet i Nordland skriver i en pressemelding at de er avhengig av helikopterhjelp for å fly inn mannskapene og at politiet avventer tilbakemelding fra Sea King på om de kan bistå med dette.

– Ulykkesstedet ligger nordøst for Storglomvatnet, og det er vanskelig å ta seg inn i området, sier Hammer.

Ingen har sett ulykken

Politiet jobber som nevnt med å finne ut hva som er årsaken til ulykken. Foreløpig er det vakthold på stedet, i avvente på bistand.

Bildet, som er tatt ved en tidligere anledning, viser flyet som ble meldt savnet, og senere funnet i fjellet øst for Glomfjord i Meløy. Foto: Hovedredningssentralen

– Kriminalteknikerne vil gjennomføre undersøkelser på stedet når de ankommer. Ellers skal vi avhøre de som kan avhøres, for å finne ut hva som er gjort i forkant av ulykken, sier Hammer, men avslører at det ikke er mange vitner det dreier seg om.

Det var familien til den ene omkomne som meldte flyet savnet, skriver TV2.

– Vi har noen vitner som observerte flyet på ettermiddagen i går, men foreløpig vet vi ikke om noen som har sett selve ulykken.

Få de ut på en verdig måte

De to omkomne er foreløpig ikke identifisert, ettersom de fortsatt sitter fastklemt i flyvraket.

– Det vil nok enda ta litt tid før vi har en endelig identifisering av de to, men det er ingen grunn til å tro at det er noen andre enn de to som er savnet.

– Vi skal få ut de omkomme på en verdig måte, sier Hammer.