Politiet med ny laser: Ikke lenger mulig å «gjemme seg» i rekka

– Var ikke den bilen over fartsgrensen?

– Jo, men du skal ha tre i fratrekk på laseren, svarer Tina i politiet.

NRK er med politiet i Nordland til Saltdal for å se hvordan den nye laseren fungerer i praksis.

Politiet har siden mars brukt den helt ferske laseren med ny teknologi.

Allerede slår de fast at den nye teknologien har hatt positive effekter.

Og fremover vil du trolig se politiet gjennomføre fartskontroll på helt nye steder.

– Vi er veldig fornøyd med den. Det er et mye bedre arbeidsverktøy, sier Tina til NRK.

Laseren filmer og tar bilder. Det gjør at flere velger å godkjenne forenklet forelegg på stedet. Foto: Lars Bjørn Martinsen / NRK

Vil dukke opp på nye steder

For det første kan den nye laseren måle både nærmere og lenger unna.

– Den forrige kunne mål fra 100 meter til 400 meter. Denne kan måle fra 30 meter til 500 meter, sier distriktsleder i utrykningspolitiet i Nord-Norge, Geir Martinsen.

Det betyr at politiet fremover med stor sannsynlighet vil stå på steder det tidligere var umulig å ta fartssyndere.

Rød bil i sikte, men under fartsgrensen. Da er politiet fornøyd. Foto: Lars Bjørn Martinsen / NRK

I tillegg har den nye laseren video- og bildefunksjon. Det gir også en rekke forbedringer.

– Den gamle måtte godkjennes hver gang vi dro ut. Nå filmes alt, som medfører at vi ikke trenger de samme kontrollrutinene. Vi kommer fortere ut og raskere i gang med målingene, forklarer Martinsen.

Når selve målingen er i gang, og noen kjører for fort, gir også bilde og video fordeler.

En bilist har kjørt for fort. Det kostet drøyt 5.000 kroner. Om bilisten krangler med Jonas er det enkelt å vise video av hva som skjedde. Foto: Lars Bjørn Martinsen / NRK

– Før hadde vi kanskje flere som betvilte målinger. Nå kan vi vise bilde. Da er det kanskje enklere å vedkjenne seg at de har kjørt for fort. Det forenkler prosessen, sier UP-politi Jonas.

Og den nye laseren gjør ikke bare at politiet kan stå flere steder og måle både nærmere og lenger unna.

Ingen kan lenger «gjemme seg» i kø.

Disse kø-kjørerne var lovlydige. Foto: Lars Bjørn Martinsen / NRK

Mange har vært irriterte

– Denne gjør det mye enklere å ta en rekke med biler, slår Geir Martinsen fast.

Det var også mulig med den gamle teknologien, men langt vanskeligere da vinkel påvirket målingen i større grad.

– Nå kan vi ta både tre, fire og fem på rekke. Vi har flere eksempler på at det fungerer godt.

Nå er det slutt på gjemsel. Geir Martinsen sier den nye laseren treffer alle. Foto: Simen Wingstad / NRK

UP-sjefen sier likhet for loven er viktig, uavhengig av hvor du befinner deg i ei rekke med biler som kjører for fort.

– Det er kjipt å bare måle den første som kjører for fort, for å så vinke forbi bil nummer to, tre og fire. Det er mange som har vært irriterte på det, sier Martinsen og føyer til:

– Med den nye laseren er vi kvitt den problemstillingen.

Har du fått fartsbot i år? Ja, jeg kjørte alt for fort og mistet lappen. Ja, jeg gikk på en liten smell og fikk meg ei bot. Nei, jeg kjører alltid lovlydig! Nei, og det er skikkelig flaks da jeg ofte kjører alt for fort. Jeg kjører ikke bil eller motorsykkel. Vis resultat

Kjedelig med bot, men viktig for samfunnet

Saltdal har mange 80- og 90-soner. Det er ofte et sted hvor politiet opplever at mange trykker litt for hardt på gassen.

Også denne gangen er det noen som har det for travelt, noe den nye laseren følgelig plukker opp.

Stopp en halv, dette gikk litt for fort. Foto: Lars Bjørn Martinsen / NRK

– Det er kjedelig. Mye penger i bot, sier motorsyklisten som akkurat har blitt stoppet av politiet.

Vedkommende kjørte i 93 kilometer i timen i 80-sona, og ønsker å være anonym.

– Jeg var ikke klar over at det var 80-sone. Det har vært mye 90 i det siste. En tabbe.

Til tross for at feriebudsjettet ble litt trangere er hen glad for at politiet har fått nye verktøy.

– De må oppdatere seg. Det er en viktig del av samfunnet.

Tina vifter inn en bilist som har kjørt for fort. Ikke i rekke denne gangen, men et forelegg ble det. Foto: Lars Bjørn Martinsen / NRK

Politibetjentene Tina og Jonas er veldig fornøyd med det nye verktøyet.

Spesielt siden det gjør det enklere å gjøre det de mener er en viktig jobb.

– Teknologien går videre og gir oss flere muligheter. Det er absolutt en fordel, sier Jonas.

– Man kan forvente å se politiet på plasser man ikke har sett de før, legger Tina til.

LES OGSÅ: