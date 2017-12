Politiet måtte bistå elskovspar

Natt til 1. juledag måtte en patrulje bistå et elskovspar på Helgeland som hadde lenket seg fast med håndjern. – De hadde en hyrdestund og hadde ikke sjekket at de hadde det de trengte for å avslutte den, sier operasjonsleder Mads Bernhoft. For da paret ikke fant nøklene til håndjernene ringte de politiet, som sendte en patrulje og fikk dem løs. – Vi får fra tid til annen slike henvendelser, sier Bernhoft, og legger til at paret var godt fornøyd med hjelpen de fikk.