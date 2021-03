Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Politiet i Nordland måtte i natt avslutte flere fester, noen av dem med flere titalls personer til stede.

– Det går sjelden bra når smittevernregler blandes med alkohol. Å overholde riktig avstand blir fort vanskelig, sier operasjonsleder Marius Skålvoll i politiet i Nordland.

En av byene der politiet har vært ute og stoppa flere fester er i Bodø.

Det skjer samtidig som byen nå har svært smitteverntiltak. Fredag 12. mars beslutta Bodø kommune å innføre de strengeste tiltakene i covid-19-forskriften, og disse gjelder foreløpig i ei uke. I dag, søndag, meldes det om fem nye korona-tilfeller i Bodø.

Ikke mer enn fem gjester i private hus

I Bodø er det nå ikke tillatt å ha flere enn 5 gjester samtidig i egen bolig i tillegg til de som bor der.

Det kan ikke være flere enn 10 personer til sammen på innendørs arrangementer i lånte/leide lokaler eller offentlig sted.

Skålvoll sier at han forståelse for at folk, og ikke minst ungdom, er lei av koronatiltakene, men han sier reglene må følges.

– Jeg skjønner godt at folk er lei, drittlei. Det er vi alle. Men nå må vil holde ut, og satse på at det blir bedre, smiler Skålvoll.

Han understreker at dersom vi ikke følger smittevernreglene vil dette vare enda lenger.

Her er oversikten over de nasjonale reglene som gjelder

Smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen er bekymra. Bodø er den byen i Norge som er hardest ramma av den sørafrikanske koronavarianten. De siste to ukene har nær 150 personer fått påvist koronasmitte. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

25 ungdommer på ett sted

Også andre steder i landet har det vært festbråk i natt.

Dette er noen av festene politiet i Nordland har twitra om i helga:

Bodø: På en privat adresse i sentrum var det mindreårige til stede som hadde drukket alkohol. Det var også flere personer til stede enn det som er tillatt. Politiet ga pålegg om å avslutte festen og sier de har varsla foreldre.

Mo i Rana: Her måtte politiet avslutte en fest på en privat adresse utenfor sentrum. Det var anslagsvis 25 personer til stede. Det ble gitt pålegg om å avslutte festen på grunn av smittevernhensyn.

Mosjøen: Mange mindreårige ungdommer var samla ute i sentrum og bl.a. inne på kiosker. Politiet tok hand om en berusa 15-åring. Her kom foreldrene og henta ungdommen, ifølge politiet.

Mo i Rana: Politiet stansa fest på Ytteren med flere titalls ungdommer. En mindreårig som ifølge politiet var alene hjemme hadde sovna og våkna til fullt hus. En ungdom som ikke ville forlate stedet anmeldes.

Mosjøen: Patruljen avslutta en fest på en privat sted i sentrum etter forstyrrelse av natteroen. Smittevern var ikke ivaretatt her heller.

Bodø: Patruljen avslutta en mindre fest på privat adresse på Mørkved. Her var det ikke problemer i forhold til smittevern.