Politiet jakter på brannstifter i Stokmarknes

Klokken 4.10 fikk nødetatene melding om brann i en campingvogn i Regine Normanns vei på Stokmarknes.

– Brannen spredte seg videre til et bolighus, der fire beboere evakuerte seg selv. Mens slokkingen pågikk her, oppdaget brannmannskapene at det kom røyk fra en annen campingvogn rundt 150 meter unna. Dermed måtte de slokke denne brannen også, forteller operasjonsleder Kjetil Kaalaas i Nordland politidistrikt til NTB.

Han sier politiet mener begge brannene er påsatt, og han ber alle som kan ha sett noe i området kontakte politiet.

– Alle som har vært i området mellom klokken 3 og 5.30 kan ha opplysninger som er av interesse for oss, sier operasjonslederen.

Slokkearbeidet pågikk fortsatt ved 6.30-tiden, men eneboligen er totalskadd. Ingen beboere kom til skade i brannen.