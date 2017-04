Politiet i Tysfjord skal granskes for å ha unnlatt å etterforske overgrepspåstander

Politiet i Nordland mottok tirsdag 25. april en anmeldelse mot en tidligere lensmann i Tysfjord, det melder politiet i Nordland i en pressemelding. Anmelder skal ha gitt informasjon til politiet i Tysfjord om seksuelle overgrep som burde ha resultert i at politiet opprettet en straffesak. Saken er oversendt til Spesialenheten for politisaker for videre behandling.

Foto: Christine Jensen / NRK