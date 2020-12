27 år gamle Anne Eline Wiggen ble uteksaminert fra Politihøgskolen i Bodø i år.

Allerede i sommer fikk hun et vikariat ved Narvik politistasjon. I desember hadde hun fast stilling som etterforsker.

Regjeringen har satt et krav om to politifolk per 1000 innbygger i løpet av 2020. Tall viser at Norge nå i desember har nådd målet fra 2008.

Enkelte har pekt på at målet om to årsverk per 1000 innbyggere er utdatert og for lavt.

– Jeg er utrolig heldig som har fått fast jobb så fort, det hadde jeg ikke forventet i det hele tatt. Det er betryggende og føles veldig bra, sier Wiggen til NRK.

Anne Wiggen føler allerede et press om å gjøre oppgavene raskt og effektivt. Foto: Frida Brembo-Egilsrud / NRK

Helt fra barnsben av har drømmen vært å bli politi. Men for mange har det vært lettere sagt enn gjort.

I oktober uttalte leder Sigve Bolstad i Politiforbundet at mer enn 500 politifolk sto uten jobb etter endt utdanning.

Tall fra politidirektoratet viser at under halvparten av de over 600 politistudentene som var ferdigutdannet i 2019, hadde fått jobb i politiet i mars, i 2020.

Det har også vært rapportert om svært lang etterforskningstid og saker som blir henlagt på grunn av tidsbruk.

– Man føler alltid trykk og press om å få gjort det man skal gjøre så raskt og effektivt som mulig. Jeg føler det er en travel hverdag, forteller Wiggen.

Tror på raskere håndtering

For Nordland alene betyr målsettingen om to politi per 1000 innbyggere 21 nye stillinger.

– Det er svært positivt, sier politimester Heidi Kløkstad i Nordland.

Hun sier de har valgt å prioritere etterforskningsarbeid i nyansettelsene.

– Vi har valgt å styrke først og fremst etterforsking. Dette er etterforsking som gjelder de mest alvorlige straffesakene. Vi får større kapasitet på etterforsking, sier Kløkstad til NRK.

Politimester Heidi Kløkstad i Nordland tror at også publikum vil merke oppbemanningen i politiet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

De 21 nye stillingene tror hun vil bidra til at politiet i Nordland vil kunne prioritere og håndtere sakene raskere.

– Et kvalitetsløft

NRK har spurt samtlige politidistrikt hvor mange nye stillinger som er utlyst i 2020.

Alle politidistrikt utenom Møre og Romsdal skriver til NRK at de når målet om 2 politifolk pr. 1000 innbyggere. Justisdepartementet lover at politiet skal styrkes ytterligere i 2021.

Statssekretær Thor Kleppen Sættem i Justisdepartementet sier ansettelsene har vært viktige for å kunne styrke politiet.

– Det vi har fått ut av den oppbemanningen som har skjedd, har i alle fall vært et kvalitetsløft i politiets arbeid, sier statssekretæren til NRK.

Thor Kleppen Sættem, statssekretær i Justisdepartementet. Foto: Olav Heggø

For 2021 har beskjeden fra politisk hold, ifølge Sættem, vært at det er distriktenes operative virksomhet som skal ha førsteprioritet.

Med lovnad fra regjeringen om at politiet skal få midlene de trenger for å opprettholde stillinger, lover det godt for både innbyggere og nyutdannet politi.

– Politiet jobber i dag med saker som tidligere gikk under radaren, som seksuallovbrudd og vold i nære relasjoner som det jobbes mer og bedre med i dag enn tidligere.