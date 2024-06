I 2016 gikk festivalen Midnight Sun Festival av stabelen på Værøy i Lofoten.

Resultatet?

En 71 år gammel japaner, og 54 andre, ble tatt med narkotika.

Åtte år senere var det i helgen på nytt duket for festival på den lille øya.

Nå med nye arrangører som lovet bot og bedring:

«Husk også at narkotika er ulovlig i Norge. Bli høy på livet – ikke på rusmidler,.» skrev de i sin egen infobrosjyre før festivalen.

I ettertid hevder politiet at realiteten ble det motsatte.

Utstrakt bruk av narkotika

Robin Johnsen er ansvarlig for det lokale politiet i Salten, inkludert Værøy og Røst.

Han forteller at det var god dialog med arrangørene av Soria Gathering i forkant av festivalen.

– Soria Gathering hadde søkt både til politiet og kommunen. De hadde lagt frem en sikkerhetsplan og var tydelige på at de tok sterkt avstand fra det som fant sted under Midnight Sun Festival i 2016.

– Dette skulle ikke være noen narkotikafestival.

Robin Johnsen hos politiet mener festivalen ikke holdt det de lovet. Foto: Daniel Hong Hansen / NRK

Både politiet og kommunen godkjente planene, og antok at 2–300 personer ville delta på festivalen som reklamerte med alt fra musikk til den mindre kjente bryteformen Glima.

Johnsen understreker at Værøy er ei øy langt unna alt annet. Det er ikke mange politiressurser der til vanlig.

– Vi avtalte med arrangøren at vi kom til å være til stedet. Vi ønsket å holde oppsyn med sikkerheten. Altså at alt gikk greit for seg.

Til tross for lovnader om null narkotika tok politiet med seg politihund.

Den fikk det angivelig langt travlere enn politiet antok på forhånd.

– Hunden markerte mange plasser, både i og utenfor festivalområdet. Det var utstrakt bruk av narkotika av deltakerne, og det lå jointer på bakken, sier Johnsen.

Null sikkerhetsvakter

Totalt ble det opprettet to straffesaker på stedet, men flere er opprettet på reise til og fra øya. Johnsen påpeker at de ikke hadde store ressurser til stede.

– Det som bekymrer oss mest er at det ble registrert barn på stedet. I sum gjør dette at gjennomføringen var noe helt annet enn forventningene.

Han legger til:

– Hadde vi visst hva som kom til å skje, hadde vi hatt mer ressurser på plass. En annen bekymring er at vaktholdet og organiseringen, som de lovte å ha på plass, ikke var slik som de hadde beskrevet i søknaden.

Øysamfunnet Værøy har litt over 700 innbyggere. Forrige helg fikk de besøk av elektronika-festivalen Soria Gathering med godt over 300 ekstra mennesker på øya. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Sett bort ifra utbredt narkotikabruk og ingen godkjente vektere, gikk arrangementet bra.

– Det skal de ha, det var ingen alvorlige hendelser. Så var det nok også litt redusert i omfang på grunn av været, slår Johnsen fast.

Til neste år blir det imidlertid neppe arrangert en ny festival på Værøy.

– Når dette blir resultatet, vil det ikke bli godkjent fremover.

– Storm i vannglass

Arrangør bak Soria Gathering, Berner Garvik, reagerer på politiets fremstilling av festivalen.

– På alle kulturarrangementer, festivaler og festarrangementer finnes det rus. Hos oss har vi generelt lite problemer med rus, sier Garvik og fortsetter:

– Politiet var på festivalområdet i 12 timer. De hadde med seg narkohund og gjorde grundige undersøkelser. De har klart å leite opp to saker. Det er ganske lite. Jeg stiller spørsmål ved om ransakingen var lovlig.

Berner Garvik (til høyre) sammen med medarrangør Synne Garvik. Foto: Privat

Han mener politiet stiller Soria Gathering i et dårlig lys på grunn av problemene med Midnight Sun Festival tilbake i 2016.

– Vi har ingen tilknytning til dem. Jeg tror politiet har en stigmatiserende holdning og tenker at vi er lik som dem. Det stemmer ikke. Jeg mener dette er storm i et vannglass.

Arrangøren melder om god stemning og lite trøbbel på Soria Gathering. Foto: Soria Gathering

Rolig

Garvik hevder festivalen gikk rolig for seg, og at både kommunen og grunneiere er fornøyde etter helga.

– Vi har hatt en intens, lærerik og fantastisk opplevelse. De aller fleste sier at de har vært med på noe unikt som de vil gjøre igjen. Vi har heller ikke noen skader eller andre ting å melde om.

– Politiet sier også at dere ikke hadde sikkerhetsrutiner på plass med godkjente vektere. Stemmer det?

– Det er løgn. Vi hadde en autorisert vekter på festivalen. I tillegg hadde vi flere uautoriserte vektere på jobb. Vi hadde god beredskap og helsepersonell på stedet. Vi skulle egentlig ha to autoriserte vektere, men en av dem meldte forfall grunnet sykdom.

Festivaldeltakerne samler seg rundt et stort sankthansbål. Foto: Kjartan Vaajma Kvalvik

Garvik bekrefter at det var barn til stede på festivalen, men kun til klokken 21 om kvelden.

– Om natten, da det ble konsumert mest alkohol, var det ingen barn til stede. Foreldrene vi har snakket med sier at barna hadde det gøy og koste seg.

– Uakseptabelt

Kommunedirektør i Værøy, Erling Sandnes, forteller at de skal ha et evalueringsmøte neste uke med politiet og arrangørene.

– Vi har hatt en fin dialog med arrangørene og jeg oppfatter at det har gått ganske rolig for seg, sier han om festivalen.

Værøy er et idyllisk sted for turister. Også for teknoglade festivaldeltakere. Foto: Jossemio

– Hva tenker du om at politiet sier at det ble brukt narkotika selv om festivalen ble annonsert som et narkotikafritt arrangement?

– Vi kjenner ikke til at det har vært narkotikabruk. Hvis det er tilfelle, så er det helt uakseptabelt. Det er ulovlig og er helt klart ikke ønskelig.

Ifølge Sandnes var det godt over 300 personer ekstra på Værøy under festivalen. Det skaper positive ringvirkninger for folk og kommunen.

– Vi doblet nesten antall innbyggere i helga. Det skaper liv og røre og gir forhåpninger i forkant. Det har vært masse folk på øya og tett med folk på butikkene.