Politiet henlegger sak mot Mannegruppa Ottar-medlem

I slutten av juni ble en mann med tilknytning til Mannegruppa Ottar siktet for plagsom og hensynsløs opptreden.

Mannen i 30-årene ble pågrepet av politiet i Fauske-området. Men etter avhør skal han ha blitt løslatt.

Nå henlegger politiet to av sakene mot Mannegruppa Ottar.

– De to sakene de er henlagt på grunn av bevisets stilling. Den nærmere årsaken til henleggelsen går vi ikke nærmere og mer konkret inn på, annet enn å si at for de sakene som er henlagt så er ikke bevissituasjonen tilstrekkelig for å konstatere at de aktuelle straffebud er overtrådt, sier påtaleleder Stig Morten Løkkebakken i Nordland politidistrikt.

Påtaleleder Stig Morten Løkkebakken i Nordland politidistrikt. Foto: Bente H. Johansen / NRK

Bare i Nordland har politiet mottatt 14 anmeldelser mot mannegruppa. 12 av sakene fra Nordland håndteres nå av politiet i Oslo.

– Vi kan ikke uttale oss noe videre om de sakene som er sendt til Oslo politidistrikt, og må henvise videre dit, sier politiadvokaten.

Henger ut overgripere

Tidligere i sommer reiste en representant fra Mannegruppa Ottar på «norgesturné» for å henge ut overgrepsdømte.

Han skal ha startet i området rundt Lillehammer, og blant annet dratt videre til Lofoten og Bodø.

Politiet har ikke bekreftet at mannen tilhører gruppen, men etter det NRK forstår er han medlem av Mannegruppa Ottar.

Foreningen har kalt aksjonen «Nabovarsel». Målet er å advare naboer mot overgrepsdømte menn ved legge ut fullt navn og bosted i sosiale medier.

Metodene har blitt sammenlignet med forhistoriske avstraffelsesmetoder som gapestokk.

Den pågrepne mannen la selv ut en video i sosiale medier av pågripelsen.

– Da ble jeg pågrepet av politiet som står her nå. De har pågripelsesbegjæring av meg fordi Norge kan ikke få lov til å vite hvilke svin folk har i nabolaget sitt, så jeg blir pågrepet nå. Og jeg er sannsynligvis ute igjen om kort tid [...]