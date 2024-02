NRK har sett to videoer som skal vise det politiet mener er bortføringen av en mann søndag kveld.

Disse er blitt publisert og delt på sosiale medier.

– Politiet er kjent med at det er publisert en video på sosiale medier som viser deler av hendelsen. Politiet er av den oppfatning at videoen er ekte, skriver politiadvokat Kine Reierth i en e-post til NRK.

Politiadvokat Kine Reierth bekrefter at politiet har sikret seg videobevis. Foto: John Inge Johansen / NRK

Det var søndag kveld klokken 18.42 at politiet i Nordland fikk melding om at en person var savnet fra en privat adresse i Vesterålen.

Senere samme kveld ble den savnede personen gjort rede for. Samtidig kom det frem opplysninger om at personen skal ha vært utsatt for vold og frihetsberøvelse.

Politiet gikk da til aksjon og pågrep en mann i 30-årene med tilhørighet til Vesterålen.

Senere ble ytterligere to personer pågrepet.

To av de siktede er nå varetektsfengslet i henholdsvis to og tre uker. Begge de varetektsfengslede er ilagt full isolasjon samt brev- og besøksforbud de to første ukene av fengslingsperioden.

Den siste siktede ble løslatt tirsdag.

– Saken har vært høyt prioritert de siste dagene og det har blitt gjennomført en rekke tekniske og taktiske etterforskningsskritt. Det gjenstår fremdeles flere vitneavhør, samt gjennomgang av beslaglagte gjenstander, sier politiadvokat Kine Reierth til NRK.

I forbindelse med bortføringen ble det publisert to videoer på sosiale medier som skal viser hendelsen.

En krimtekniker gjennomfører undersøkelser ved en privat adresse i Vesterålen etter at en person ble meldt savnet, og så funnet søndag. Foto: Jens Andre M. Birkeland

Video av mann med tildekket hode og strips

Den ene videoen viser en mann som blir kjørt bort i en bil med hodet tildekket og med strips rundt hendene.

NRK har også sett en annen video som viser en mann som blir skjelt ut i det han blir iført strips rundt hendene.

Politiadvokat Kine Reierth bekrefter overfor NRK at politiet har sikret seg sistnevnte video.

De mener den er ekte, og at det finnes flere videoer.

– Videoen er en del av de innsamlede bevisene, og vil ha betydning for totalvurderingen av saken.

Advokat Finn Ove Smith representerer én av de siktede.

Han deltok på fengslingsmøte tirsdag.

– Min klient mener ikke at han ikke har gjort noe straffbart, sier Smith.

Han vil ikke kommentere videoene som har sirkulert på sosiale medier.

Kjennelse unntatt offentligheten

Politiet har samtidig bedt retten om å få unnta fengslingskjennelsene fra offentligheten.

Derfor er begge forsvarerne i saken ordknappe.

– Fengslingskjennelsene er unntatt offentlighet da de inneholder informasjon som vil kunne påvirke forklaringen til eventuelle vitner og dermed skade etterforskningen, forklarer Reierth.

Advokat Thea Ekran Gustavsen representerer mannen som ble pågrepet mandag.

Heller ikke hun vil kommentere opplysningene om at det skal finnes videoer av hendelsesforløpet.

– Det jeg kan si er at min klient er varetektsfengslet i to uker, bekrefter Gustavsen overfor NRK.