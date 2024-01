Siste: Politiet har pågrepet en person i Løpsmarka. Vedkommende er kjørt til arrest for avhør, skriver de på X.

Politiet har starta etterforskning på begge stedene etter at det begynte å brenne i to flermannsboliger i Bodø lørdag formiddag. De to boligene var bare én kilometer unna hverandre.

– Vi undersøker en eventuell sammenheng mellom hendelsene, skriver politiet på X.

Det var lørdag formiddag at det først begynte å brenne i en flermannsbolig i Skivika noen kilometer nord for Bodø sentrum.

Bare kort tid etter kom det melding om en ny brann, også denne gangen i en flermannsbolig.

Bare én kilometer mellom brannene

Nå brant det en annet sted på nordsida i Bodø, bare om lag 800 meter i gangavstand fra den første brannen.

Brannvesenet hadde da kontroll over brannen i Skivika og hadde evakuert alle beboerne.

Nå måtte de forflytte seg til neste brann.

Brannen her ble lokalisert rett innafor inngangspartiet, sier vaktleder Trond Rabben ved 110-sentralen til NRK.

– I den siste brannen, i Nonshaugen i Løpsmarka, har de starta ventilering av bygget, altså at de lufter ut brannrøyk.



– Kan det være noen sammenheng mellom de to brannene?

– Jeg vet ikke.

Brannvesenet har kontroll

Politiet har altså starta etterforskning på begge åstedene og undersøker eventuell sammenheng mellom hendelsene.

Brannvesenet har kontroll på begge stedene der det begynte å brenne omtrent samtidig i Bodø lørdag formiddag. Det opplyser

Den første brannen var i en flermannsbolig i Skivika på nordsida. Alle beboerne ble evakuert før brannvesenet måtte videre til neste brann bare én kilometer unna.

Mulig sammenheng?

Avisa Nordland skriver at politiet er svært tilbakeholdne med opplysninger om personen har tilknytning til begge stedene det brant. 00 meter i gangavstand mellom de to brannstedene.

– Det er noe vi undersøker, sier operasjonsleder Tommy Bech i Nordland politidistrikt til an.no.

Han bekrefter til avisa at brannvesenet har kontroll på begge brannene og at det ikke er meldt om personskader.