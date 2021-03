Oppdaget flere ulovlige ruter til Sverige – frykter nordmenn tar med seg smitte

Vinterferien i Nordland er godt i gang. Til tross for at vinterværet de fleste steder i fylket lar vente på seg, er det nok snø mot Sverige til at snøskuterne kan boltre seg.

Noen drar imidlertid for langt på tur – helt over grensen til Sverige.

Noe som er ulovlig.

– Vi har vært på befaring langs grensen i Nordland for å se etter trafikk over grensen. Hensikten var ikke å kontrollere, men å kartlegge omfanget, sier politiinspektør Bent Eilertsen.

– Vi observerte en del spor over grensen.

Frykter smittespredning

I midten av februar kunne NRK melde om en fører i slutten av 20-årene som var tatt for ulovlig grensekryssing fra Sverige til Åsnes i Innlandet.

Nå viser det seg også at nordmenn kjører over til Sverige, noe hverken norsk eller svensk politi ønsker.

– Vi har fått sterke anmodninger fra svensk politi om at ingen skal krysse grensen uten tillatelse. Det er et stort smittetrykk i Sverige, og vi ønsker ikke smitte inn, sier Eilertsen og legger til:

– Det er derfor vi står her.

Bent Are Eilertsen, politiinspektør i politiet i Nordland. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen / NRK

Politiet ønsker ikke å opplyse hvor rutene er.

Befaringen langs grensen i Nordland ble gjennomført etter tips fra Statens naturvernoppsyn. De gjorde statsforvalteren i Nordland kjent med at det var flere skuterspor over grensen.

– Grensene er stengt og all overgang skal skje gjennom kontrollerte grenseoverganger. Da vi fikk tilbakemeldingen gikk vi ut med informasjon til grensekommunene der vi oppfordrer dem til å opplyse tydeligere om at grensene er stengt, sier fylkesberedskapssjef Asgeir Johan Jordbru.

Skjer flere steder i landet

Jordbru forteller de har fått raske tilbakemeldinger fra kommunene inn mot Sverige, og flere grep er gjort for at folk skal unngå ulovlige turer til Sverige. Blant annet er det lagt inn i kommunenes kartsystemer at grensene er stengt.

– Det er også satt opp informasjon lenger inn på norsk side om at grensene er stengt.

Men, han påpeker at dette er noe folk burde være fullstendig klar over allerede.

– Folk er fullt klar over at grensene er stengt.

Problemet er også kjent andre steder i landet, noe som ble bekreftet tidligere i vinter av operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, Bård Einar Hoft.

– Vi har fått flere meldinger om ulovlig grensekryssing med skuter, og prøver etter beste evne å få kontrollert så mye som mulig.

NRK har vært i kontakt med statsforvalteren i både Trøndelag og Troms og Finnmark, som imidlertid ikke har kjennskap til at dette er et problem der.

HAR LOV: Snøskuter blir ofte brukt i forbindelse med reindrift. Politiet understreker at de som arbeider med dette har lov til å krysse grensen med skuter. Foto: Aina Bye

Bot og karantene

For dem som eventuelt tar seg over grensen ulovlig med skuter venter bøter og karantene.

Statsforvalteren har lite til overs for dem som eventuelt velger å gjøre dette.

– Ulovlig kryssing synes vi ingenting om. Grensen er stengt, og det er en grunn til det. Det er mye smitte, sier Asgeir Johan Jordbru.

Under befaringen før helgen observerte politiet flere spor, men ingen skuterførere. Eilertsen håper alle har fått med seg at dette er ulovlig – og at ingen vil krysse grensene før de eventuelt åpner igjen.

– Vi ønsker å forebygge. Hensikten er ikke å bøtelegge folk, men å informere om at det er ulovlig.

– Hvordan arbeider dere fremover for å unngå dette?

– Vi monitorerer situasjonen og følger med på disse skuterrutene. Primæroppgaven vår er å informere og forebygge, svarer han før han avslutter:

– Ikke kjør over grensen.