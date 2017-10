Politiet frykter mer vold etter lovendring

Denne uka møttes politi og helse i Bodø for å snakke om lovendringene. Her kom man til en felles forståelse for at utfordringene etter all sannsynlighet vil øke i fremtida. På bildet ser vi Per-Sverre Steinbakk ved politiet i Bodø.

Foto: Mette Lykke Kiønig Vollan / NRK