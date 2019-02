Dødsfallet i Kabelvåg i Lofoten for tre år siden ble først gransket av politiet som mistenkelig, men deretter henlagt og sett på som en ulykke. Men det er en konklusjon som statsadvokaten i Nordland foreløpig ikke vil slå seg til ro med.

I et såkalt anmodningsbrev i april 2018 ber statsadvokaten om at politiet i Svolvær må gjøre tre ting: Sende over saken med det mistenkelige dødsfallet til vurdering, redegjøre for hvorfor man ikke igangsatte ytterligere etterforskning i saken samt vurdere en liste med 9 vitner som er oversendt til statsadvokaten.

Politiet i Lofoten sendte sitt svar til statsadvokaten i juni 2018, men uten å ha snakket med flere av vitnene på lista. En av disse er Ludvig Sandsmark. Han er fortsatt ikke kontaktet av politiet.

– Jeg synes det er litt merkelig ja, jeg var jo ganske nært i denne saken, og kunne kanskje gitt politiet noen utfyllende opplysninger, sier Ludvig Sandsmark som hadde god kjennskap til avdøde.

– Vitne sitter på informasjon

Av de ni potensielle vitnene er fire av dem enten i familie med avdøde eller underlagt lovbestemt taushetsplikt. Disse har NRK ikke tatt kontakt med, men de fem andre vitnene har vi ringt. Ingen av dem har blitt kontaktet av politiet om det aktuelle dødsfallet etter at statsadvokaten ba om det i 2018.

– Jeg har informasjon som politiet burde ha, men syns det er unaturlig å ta kontakt når det ikke er en pågående sak, sier et annet vitne til NRK. Vitnet ønsker å være anonym.

Kunne ikke konkludere med dødstidspunkt

I undersøkelsessaken ble det gjennomført en obduksjon av avdøde, som ikke kunne konkludere med dødstidspunkt. En av årsakene til dette, er etter det NRK forstår, at det var en feil på de to termometerne som ambulansen hadde med seg, og at det ikke ble prioritert å hente utstyr som var i orden.

Den utvidede obduksjonsrapporten konkluderer med at det ikke er skader, slag, hjertefeil eller liknende som er dødsårsak. Den avdøde hadde en blodpromille på 1.1 Ifølge det lokale påtaledirektivet skal slike saker sendes til statsadvokaten for vurdering. Det ble ikke gjort.

Fortsatt ikke avsluttet

NRK har bedt om innsyn i redegjørelsen fra politiet som ble sendt i fjor sommer. Det har vi ikke fått, fordi saken ikke er avsluttet fra statsadvokaten.

– Vi har den til vurdering nå, og vi gir ikke innsyn i deler av dokumentene til saker som er til behandling hos oss, sier konstituert statsadvokat i Nordland, Jorild Steindal.

Steindal understreker likevel at denne saken nå har fått høy prioritet, og at det kommer et snarlig svar på hva som skjer videre.

Politiadvokat Rita Hermansen Dahl har bedt om at saken blir henlagt. Foto: John Inge Johansen / NRK

Politiets svar

Politijurist Rita Hermansen Dahl ved Svolvær politistasjon ønsker ikke å besvare NRKs spørsmål i denne saken utover følgende uttalelse:

«Saken er oversendt statsadvokaten i Nordland i juni 2018 med forslag om henleggelse. Politiet har redegjort for de adekvate etterforskingsskritt som er utført og besvart henvendelsen fra statsadvokaten, som har saken til behandling.» skriver Hermansen.

– Svakt politiarbeid

Det mistenkelige dødsfallet i 2016 har etter det NRK vet mulige koblinger til det store narkobeslaget og drapsbestillingen i Lofoten som ble avslørt av politiet før jul i fjor.

Advokat John Christian Elden er bistandsadvokat for den drapstruede lofotmannen. Han kommer til å arbeide aktivt nå for at etterforskningen skal gjenopptas i forbindelse med dødsfallet som ble henlagt.

– Det er klart at mange av de opplysningene som NRK har hentet inn viser at her er det gjort svakt politiarbeid, sier Elden. Han legger til at motivet for drapstrusselen er sentralt i det videre arbeidet.