Politiet får flere ansatte og mer penger

Nordland politidistrikt får 19 nye stillinger og 20 millioner kroner ekstra når politiet nå omprioriterer pengebruken, ifølge Politiforum. Politiets Fellesforbund i Nordland er fornøyd med at det kommer mer penger til politiet i fylket, men mener det ikke er nok.

Geir Nordkil er leder for Politiets Fellesforbund i Nordland sier det er et riktig skritt på veien.

– Vi mangler penger til å ansette flere folk, men også har vi store etterslep på investeringer, spesielt på bilparken.

Politiet skal omdisponere penger sentralt, som blant annet skal gå til flere ansatte i distriktene.

– Fordelingen de siste årene har gjort at vi har opplevd oss som tapere. At dette snur slik at vi får en mer rettmessig del av den totale økonomien i politiet er bra, sier Nordkil.

Mange ledige stillinger

Nordland politidistrikt har over 700 stillinger tilgjengelig, og fikk tilført 16 nye stillinger med virkning fra 1. juli 2016. Men elendig økonomi gjorde at det ikke ble flere politifolk i fjor.

– Vi opererer nå med om lag 50 stillinger der folk har sluttet, og ingen nye er tilsatt. Den bakenforliggende årsaken er vår økonomiske situasjon, forteller politimester Tone Vangen i Nordland politidistrikt.

I utgangen av april i fjor var det 666 ansatte i Nordland politidistrikt.

Målet med nærpolitireformen er et mer effektivt, synlig og tilgjengelig politi som er der for folk. Men arbeidshverdagen er preget av mye dårlig utstyr og viktige arbeidsverktøy mangler.

Teipet blålys med gaffateip

POLITIET PÅ FELGEN: I 2015 viste daværende politimester Geir Ove Heir i Salten politidistrikt hvordan politiet brukte gaffateip for å holde blålyset på utrykningsbilene sammen.

NRK har tidligere skrevet om politiet i Bodø som har måttet teipe sammen blålyset med gaffateip og om lensmannen i Nesna som bare hadde en sykkel med punkterte dekk som framkomstmiddel.

Det finnes i dag mellom 2.500-3.000 politibiler i Norge, og en stor andel av disse er gamle. Om lag 70 prosent av kjøretøyene er eldre enn fem år, og 30 prosent er eldre enn 10 år.

Det finnes ingen landsoversikt over hvor stort det totale etterslepet på disse bilene er, men det har vært antydet en sum på over 100 millioner kroner.

– Ikke nok penger

Geir Nordkil er leder for Politiets Fellesforbund i Nordland er klar på at 20 millioner kroner ikke vil gjøre noe med etterslepet på utstyr.

– Vi vil heller ikke ha råd til å bemanne slik vi burde ha gjort, sier han til NRK.

