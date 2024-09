Politiet etterforsker innbrudd i luksushytte

Politiet i Lofoten etterforsker et angivelig innbrudd i en hytte på Ballstad.

Tyvene skal ha brutt seg inn gjennom vinduet til ett av soverommene.

– Vi har ennå ikke fått ei liste over ting som er borte, men ut fra det eier har fortalt, skal det være store verdier som er borte, sier politijurist Sylvi Elvedahl til NRK.

Det er millionæren Lars Ole «Rikingen» Johansen som eier hytta.

De siste 30 årene har Johansen tjent store penger på selskapet sitt Oslo Liftutleie. Men pengene har ikke blitt liggende på konto. VGTV har blant annet laget en dokumentarserie om han, med tittelen «Rikingen».

Rundt nyttår sto Johansens nye hytte på Gjermesøy i Ballstad kommune i Lofoten ferdig. Med utsikt både mot Vestfjorden, Værøy og Mosken, og en prislapp på over 10 millioner kroner.

Han selv i Oslo for tiden, men bekrefter innbruddet overfor NRK.

Det var Lofotposten som omtalte saken først. Til avisen sier Johansen at han utlover en dusør på 50.000 til de som kommer med tips som fører til at saken blir oppklart.

Den aktuelle hytta ligger omgitt av en del andre hytter i høy prisklasse.

– Men vi har foreløpig ingen indikasjoner på at det har vært innbrudd i disse hyttene, sier Sølvi Elvedahl i politiet.

– Med så mange eksklusive hytter i området, hvordan tolker dere at tyvene visstnok bare har brutt seg inn i et spesifikt rom i ei spesifikk hytte?

– Det er for tidlig å si noe om. Vi holder egentlig alle teorier åpne rundt hva som er årsaken for et så målrettet innbrudd.

Politiet er nå interessert i tips i saken. Alle som har vært i området i helgen, som kan ha sett noe, bør ta kontakt med dem.

– Gjenstandene som skal ha blitt stjålet kan få plass i en ryggsekk, så det kan være så enkelt som at de har sett noen mistenkelige folk med ryggsekk som har beveget seg raskt ut og inn av området, sier Elvedahl.

– Det at eieren utløser dusør for tips i saken, hvordan påvirker det politiets arbeid?

– Vi har ikke opplevd en storm av henvendelser av den grunn.