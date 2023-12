Politiet ber om fire nye uker fengsling for siktet i Stian Hole-saken

Politiet i Nordland ba under et fengslingsmøte i Salten og Lofoten tingrett om fire nye ukers varetektsfengsling for én av de tre siktede i forsvinningssaken om Stian Hole.

Politiet ba om brev- og besøksforbud i alle ukene, og full isolasjon de to første ukene.

Årsaken er at politiet, ved politiadvokat Øyvind Rengård, mener faren for bevisforspillelse er stor, og at det foreligger skjellig grunn til mistanke.

Forsvarer Tor Haug er sterkt uenig, og ba om at retten skulle løslate hans klient.

Han mener tiden fra Hole ble meldt savnet til pågripelsen fant sted i november gjør at bevisforspillelse ikke kan brukes som argument.

Hole forsvant fra Storjord i Hamarøy kommune tidligere i juni, og i slutten av november ble tre personer siktet for drap, eller medvirkning til drap.

De tre personene ble fengslet i to uker, før det nå er nye runder med fengslingsmøter.

NRK er foreløpig ikke kjent med hva som ble utfallet av onsdagens fengslingsmøte.