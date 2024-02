Politiet bekrefter: Mann siktet for vold mot barn

Mandag bekrefter politiet at en mann er siktet for kroppskrenkelse i en voldshendelse i en Saltenkommune mellom en mann og to mindreårige gutter.

Det skriver Avisa Nordland.

Politiet rykket ut til hendelsen som skjedde i forrige uke. Som følge av opplysningene patruljen mottok på stedet ble det opprettet anmeldelse på forholdet, forteller politiadvokat Eirik Magnus Bolmli til avisa.

I etterkant ble mannen avhørt. Han har nå status som siktet i saken.

Bestemmelsen har en strafferamme på fengsel i inntil ett år.

– Politiet ønsker ikke å gå noe nærmere inn på hva som konkret har kommet fram, men vi anser selve hendelsen som godt belyst, sier han.

Politiet har pratet med de fornærmede i saken, samt deres foresatte.