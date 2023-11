Politiet åtvarar nordlendingar mot svindel

Nordland politidistrikt åtvarar innbyggjarar i mot ein SMS, som ser ut som den kjem frå politiet.

– Det er fleire personar i Nordland som har fått SMS frå politiet kor det står at vedkommande har mottatt opplysningar om at dei har blitt stemna. Og at dokumentet kan hentast på ei nettside, skriv politiet på X/Twitter.

Denne meldinga må du ikkje svare på, ifylgje politiet.

– Den går direkte til BankID. Dette er svindel, ikkje trykk på linken, åtvarar politiet