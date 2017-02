Politiet anker kjennelse

Nordland politidistrikt har bestemt seg for å anke avgjørelsen fra Salten tingrett, hvor en mann i 40-årene som er siktet for fem voldtekter har blitt løslatt fra varetekt. I går ble mannen på nytt framstilt for varetektsfengsling i åtte uker, fordi politiet mener det fortsatt forelå bevisforspillelsesfare i saken.