Politibil kjørte av veien etter trafikkulykke i Mosjøen

Under en regodkjenning av en utrykningsfører var politiet selv innblandet i en trafikkulykke på E6 ved Luktvassvegen, like nord for Aspneset camping.

Ingen skal ha blitt alvorlig skadet, men de involverte sjekkes av helsepersonell på stedet.

På Twitter melder politiet om at de vil gjøre undersøkelser av ulykken.

Traff sivilbilen i siden

Personbilen som ifølge Helgelendingen var involvert i uhellet var på vei sørover i samme retning som politibilen da ulykken inntraff.

– Jeg var på vei til Mosjøen da jeg fikk politibilen bak meg. Jeg trodde de ville stoppe meg og la meg ut for å kjøre av på avkjørselen i svingen her. De var på vei forbi meg og traff meg i siden. Speilet mitt ble knust og jeg har fått en ripe i siden her, sier Eirik Paasche (23) til Helgelendingen.

Nødetater rykket ut

Klokken 14:10 meldte politiet om ulykken som skjedde under regodkjenning av utrykningsfører. Dit rykket brannvesen, ambulanse og politi ut.

En slik regodkjenning er en slags oppkjøring for politifolk, og utføres hvert femte år i politiet.

Operasjonsleder Kjetil Kaalaas ved Nordland politidistrikt vil ikke si så mye om ulykken før alt er hundre prosent sikkert.

– Det jeg kan si er at vi etterforsker saken og har ingen videre kommentarer om hendelsesforløpet.

To biler var altså involvert i ulykken, og det var et sammenstøt mellom politibilen og den sivile bilen.

– Det var tre personer i politibilen og to personer i den sivile bilen, sier Kaalaas.

Kan ende hos Spesialenheten

Det skal være mindre personskader etter ulykken, og de involverte har blitt sjekket av helsepersonell på stedet.

Inntil videre er det lokalt politi som undersøker ulykken, men det kan bli oversendt en høyere autoritet.

– Spesialenheten for politisaker er informert, og det vil bli vurdert om det skal oversendes dit fortløpende.