Politiadvokat: – De har alle en lik fremstilling av saken

– De er mistenkt for brudd på utlendingsloven, og det er opprettet utvisningssak på alle de 14 personene. Hvilke brudd det er snakk om ønsker jeg ikke å gå inn på, sier politiadvokat Charlotte Ringkjøb i Nordland politidistrikt til NRK.

Det var tidligere i dag at politiet i Salten pågrep 14 personer av mannskapet på MS Nordstjernen på kaia i Bodø sentrum. Pågripelsen skjedde på grunnlag av at politiet hadde mistanke om burdd på utlendingsloven.

Politiet opplyser om at de pågrepne er både menn og kvinner, og at de alle opprinnelig er fra Filipinene.

Politiadvokat Charlotte Ringkjøb i Nordland politidistrikt Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Rask behandlingstid

Ringkjøb forteller at politiet i dag har etterforsket saken, og at det har blitt gjennomført avhør av alle de pågrepne.

– De har alle hatt en ganske lik fremstilling av forklaringen. Den informasjonen vi har fått gjennom avhørene har tilstrekkelig belyst at det er grunnlag for å opprette utvisningssak.

Sakene skal nå sendes over til Utlendingsdirektoratet (UDI) som har beslutningsmyndighet i slike saker.

– UDI har kort saksbehandlingsfrist når det gjelder slike typer saker som i dette tilfellet. Akkurat hvor kort tid det vil ta kan jeg ikke si, men det vil skje noe snart, sier politiadvokaten.

I tillegg vurderer politiet om det også skal gis forelegg for brudd på utlendingsloven til hver enkelt.

Vurderer varetektsfengsling

Politiet vil også vurdere fortløpende om det er behov for å fremstille de pågrepne personene for varetektsfengsling. Inntil vedtaket fra UDI kommer vil mannskapet på fjorten sitte i arresten.

Politiadvokat Ringkjøb vet ikke om mannskapet har hatt kontakt med hverandre siden pågripelsen torsdag morgen. Hunn forteller at dagens etterforskning var tidkrevende.

– Avhør er tidkrevende, og da spesielt når det gjelder et høyt antall som skal avhøres. Bortsett fra noen få med god engelsktale, måtte flere ha tolk. Vi opplever at begge sider har følt seg, og blitt forstått.

Fikk bekreftelse

Til NRK forteller kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten at de stilte krav til rederiet i vår om at de skulle følge norsk lov og behandle mannskapet sitt ordentlig.

Det bekreftet de at de gjorde for et par måneder siden.

– Det som har skjedd i dag er først og fremst en sak mellom Vestland Marine og norske myndigheter. Rederiet vet veldig godt hva slags krav vi stiller til dem. Senest i vår bekreftet de til oss at alt var i den skjønneste orden.

Hurtigruten solgte skipet i 2012, men har ved enkelte anledninger leid det tilbake. Om to uker skal de leie det igjen, og kommunikasjonssjef har inntil i dag følt seg trygg på at ting har vært i orden.

– Hvordan Vestland Marine organiserer driften om bord, må de svare på selv. Vi forventer som sagt at når skipet seiler for Hurtigruten, skal mannskapet behandles bra og driften skje etter gjeldende lover og regler. Om de ikke gjør det, er dette først en sak for politiet, sier Ege.