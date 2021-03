Det varslede polare lavtrykket skaper lørdag formiddag problemer for trafikken flere steder i Nordland.

I Lofoten er alle bussavganger innstilt lørdag. Også i Vesterålen er en rekke avganger innstilt, melder Reis Nordland.

Også veger og fergesamband er stengt, sier trafikkoperatør Christer Berntsen ved Vegtrafikksentralen i Mosjøen.

E6 over Saltfjellet ble stengt lørdag formiddag, men åpnet igjen. Værmeldinga er fortsatt dårlig og det kan bli stengt på nytt, sier Berntsen.

Fylkesveg 813 over Beiarfjellet er også åpnet etter å ha vært kollonekjørt siden lørdag morgen. Rv 77 over Graddis er stengt på svensk side, melder Statens vegvesen.

– Flere vogntog har også kjørt seg fast, sier Berntsen, som beskriver været som «fokk og rokk».

Blant annet ble Fv 76 over Tosenfjellet er stengt lørdag formiddag etter at et vogntog fikk problemer.

Berntsen oppfordrer folk som skal ut å kjøre i uværet, om å forberede seg. I tillegg til å sjekke trafikkmeldingene på Statens vegvesen sine nettsider, er det lurt å pakke litt ekstra med seg.

– Ha med spade, gode klær og mat og drikke i bilen, sier Berntsen.