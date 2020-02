Det var da Alexandra Henell var på kjøretur langs Rantavaaravägen, på vei mot Ullatti i Gällivare i Sverige torsdag, at hendelsen skjedde.

Henell forteller hvordan hun plutselig så en elg i veibanen foran seg.

– Jeg kommer rundt en kurve, og der løper det en elg ut på veien. Så stopper den brått. Når den reiser seg så går den løs på bilen min, forteller hun til NRK.

24-åringen forklarer at hun fikk panikk og ble livredd.

– Jeg har aldri vært med på noe lignende. Det er store dyr, så jeg ble så klart livredd for at den skulle knuse ruta og ta seg inn i bilen, forteller hun til SVT, som også har omtalt saken.

Det var Norr media som omtale saken først.

Foto: Alexandra Henell

Riper i lakken

Henell jobber til daglig på grill, og forteller at hendelsen har satt en støkk i henne.

– Ekstralysene gikk i stykker, og bilen fikk noen riper. Ellers gikk det bra.

At hun fikk filmet det hele, var bare flaks.

– Jeg skulle bare filme elgen i veien foran meg. Så gikk den til angrep.

Tidligere i januar skrev Bodø Nu om en dame fra Bodø som ble angrepet av elg og som fikk kloven like over øyet.

Hun slapp imidlertid fra hendelsen uten alvorlige skader, ifølge avisa.

At skogens konge angriper skjer fra tid til annen. Tidligere har NRK fortalt om elgen som ble så lei av «klepparn» til Unni Solheim på Hemnesberget at den trampet i stykker robotgressklipperen .

Dette bør du gjøre

Seniorrådgiver Vegar Pedersen ved Statens naturoppsyn, SNO, sier til NRK at dette ikke er en hverdagslig hendelse.

Men at elgen kan være farlig, om den føler seg truet eller blir skremt.

Foto: Barbro Andersen / NRK

– Jeg har selv opplevd å møte på elg ute. Vi var nok like overrasket begge to, og som regel stikker den av.

Om elgen ikke løper vekk, er det visse signaler en bør være oppmerksom på.

– Den viser med kroppsspråket at den ikke er bekvem med situasjonen, sier Pedersen.

En elg som senker hodet og legger øra bakover, er en elg det er all grunn til utvise varsomhet overfor.

– Hvert år blir folk skadet av elg. Dette er et stort dyr en skal vise respekt for, og holde avstand fra.

– For å unngå å havne i en ubehagelig situasjon, kan det være lurt å gjøre seg tilkjenne. Snakk, syng eller lag lyder slik at den hører at du kommer, påpeker seniorrådgiveren.

