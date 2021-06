Salet av elbilar går stadig oppover i Noreg. Volkswagen og BMW skal snart slutte å produsere forbrenningsmotorar.

Verda treng batteri. Mange batteri.

90 prosent av verdas batteriproduksjon går føre seg i Asia. Difor er fleire batterifabrikkar under planlegging, både i Europa og Noreg.

Også i Nordland, kor det allereie er fire slike fabrikkar under planlegging på Helgeland.

Både pengar og arbeidsplassar

Det er på Hergot ved Rombaksbrua utanfor Narvik Nordkraft og Stolt-Nielsen Holding planlegg å lage norskproduserte batteri.

Går alt på skjener og ein gigafabrikk etter kvart veks fram, kan det bety milliardinvesteringar og eit firetal tilsette i Narvikområdet, skriv avisa Fremover.

– Vi har betydeleg tilgang på fornybar kraft, ikkje minst til ein låg pris. Vi har moglegheit til å kople oss direkte på sentralnettet og vi har ei tusen mål stor tomt.

Eirik Frantzen, administrerande direktør i Nordkraft AS ramsar opp grunnane til at dei valde Narvik som satsingsområde.

Dei har tru på at det i åra som kjem vil verte ein aukande ubalanse mellom tilbod og etterspørsel, og at det må byggast mange slike fabrikkar.

– Då tenkjer i alle fall eg: kvifor ikkje i Noreg? Og kvifor ikkje i Nord-Noreg for fleire av dei?

– De fryktar ikkje at dette er ei boble då? At det er for mange som satsar for stort?

– Nei, det grøne skiftet er ikkje noko boble.

– Vi les det slik at det framleis er det motsette som er problemet. Etterspørsla veks raskare enn tilbodet, seier Frantzen.

Eirik Frantzen og Jacob Stolt-Nielsen, styreleiar ved Stolt-Nielsen Holding AS, på synfaring på Hergot. Foto: Nordkraft

Trongt om plassen

Men samstundes som oppstartarane er på synfaring på ei tom grasslette, er ikkje mindre enn fire batterifabrikkar – Freyr – allereie i ferd med å bli bygd i Mo i Rana.

– Det skjer jo ting på Helgeland også – er det verkeleg plass til fleire svære batterifabrikkar i Nordland?

– Ja. Vi ser ikkje på det som noko konkurranse, snarare tvert imot, seier Frantzen.

Han fortel at dei er i dialog med Freyr, og ynskjer å samarbeide.

– Vi vil jo lære av dei. Dei er jo framføre oss i løypa.

Ein av grunnane for at valet fall på Hergot var moglegheita for utviding i framtida, seier Frantzen. Grafikk: Narvikgården

Råvarer kan bli ei utfordring

Heller ikkje forskarane tvilar på at der er ein marknad for endå fleire batterifabrikkar.

– Svaret på det er ja, svarar Ann-Mari Svensson, teamleiar for NTNU Energi team batteri, kontant.

Ho er med på å forske på effektive måtar å lagre fornybar energi. Ho hevdar etterspørselen allereie er stor, men kjem til å auke i åra som kjem sidan EU ynskjer å få produksjon etablert i Europa.

Men nokre bekymringar har ho.

– Fabrikkane må jo sikre seg råvarekontraktar. Der er eg litt meir usikker.

Ho trur nok norske produsentar må hente råvarene på verdsmarknaden, og då hamnar dei jo i konkurranse med kvarandre.

Ho har likevel trua på oppstarten i Narvik.

– Vi får berre krysse fingrane for at det går bra for dei, det er jo eit produkt som har tøff konkurranse, seier Svensson.

Ann-Mari Svensson forskar på det å lagre energi, og trur batterimarknaden vil vekse i tida som kjem. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

NTNU og Ann-Mari Svensson har drive forskarstyrt forsking i samband med battericellefabrikken Freyr i Mo i Rana. Dette er prosjekt med fri og uavhengig forsking.