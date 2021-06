Tror på vendepunkt for hotellnæringen. Åpner to hoteller i Bodø på en måned

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Dette er dag 1 for veien tilbake, roper Petter Stordalen. Han står på et hvitt bord og roper til de ansatte på hans nye hotell i Bodø, dagen før åpning.

Koronapandemien har rammet turistnæringen i Norge hardt. I november sa hotellkongen at han trodde på en historisk konkursbølge i bransjen.

Men i forbindelse med åpningen av Quality Hotell Ramsalt i Bodø snakker Stordalen om vendepunktet.

GLIS: Det er liten tvil om hva Petter Stordalen og hotelldirektør på Quality Hotel Ramsalt, Kine Willumsen, synes om å åpne nytt hotell. Foto: Petter Strøm / NRK

– Før pandemien så vi at verden ville reise til Norge og Nord-Norge. Vi så det på interessen rundt for eksempel for å reise med Hurtigruta og interessen for å reise til Bodø og Tromsø. Jeg tror interessen for Norge og Nord-Norge vil øke de neste 10–20 årene. Det er et enormt potensial her, sier Stordalen.

Slik ser det ut inne på Quality Hotel Ramsalt:

I tillegg til Ramsalt, skal Stordalen åpne nok et hotell i Bodø om én måned.

Men selv om kjeden hans satser stort i Nord-Norge, utelukker ikke Stordalen at det fortsatt er mange aktører i bransjen som sliter.

– Mange vil nok få utfordringer når utsatte regninger, skatter og avgifter skal betales.

Tror nordmenn på ferie i Norge blir viktig

Stordalen håper nordmenn vil utnytte Norge når sommer'n nå står på trappene, slik tallene fra Innovasjon Norge tilsier.

De har gjennomført en undersøkelse som viser at 7 av 10 skal feriere i Norge i år.

Ved at nordmenn ferierer i eget land, tror Stordalen at mange aktører i turistnæringen vil få de nødvendige inntektene som vil hjelpe dem over de største økonomiske hindrene. På den måten kan flest mulig være rustet når utenlandske turister atter kan komme til Norge.

– Det å reise er en global megatrend som fikk seg en stopp av naturlige årsaker. Men det tror jeg kommer tilbake sterkere enn noensinne, sier Stordalen.

Hotellrådgiver Peter Wiederstrøm i selskapet Wiederstrøm Hotel Consulting er ikke like skråsikker på at himmelen er helt skyfri for hotellnæringen.

GLEDER SEG: Petter Stordalen og hotelldirektør på Quality Hotel Ramsalt, Kine Willumsen, gleder seg til å få de første gjestene på det nye hotellet. Foto: Petter Strøm / NRK

Spennende høst med Teams og Zoom

– Å uttale seg om fremtiden for hotellbransjen er risikosport. Det er så mye usikkerhet, blant annet med tanke på vaksineringen, restriksjoner og plutselige smitteutbrudd, sier han.

Ifølge Wiederstrøm kan vi nok forvente mye av det samme som vi hadde i fjor.

– Da var det noen som gjorde det bedre enn normalt, mens andre gjorde det mye dårligere enn normalt, sier han.

For eksempel ble destinasjonene som vanligvis har mange utenlandske turister hardt rammet av pandemien, deriblant Oslo. Mens andre byer, som for eksempel Kristiansand, Trondheim, Haugesund og Bodø, gjorde det meget bra.

VANSKELIG: Rådgiver Peter Wiederstrøm sier det er svært vanskelig å spå hvordan de kommende månedene blir for hotellnæringen i Norge. Foto: Agnete Brun

– I tillegg så vi at distriktene, og små plasser med nisjeprodukter gjorde det bra, sier Wiederstrøm.

Han deler likevel Petter Stordalens tanker om at en god sommer med nordmenn som ferierer i eget land kan bli viktig for å holde mange aktører flytende til verden mest sannsynlig åpner opp for mer reising igjen.

– Bransjen har lidd i snart 15 måneder. Det har nok tæret på reservene for mange. Én ting er at sommeren blir viktig, men det alle lurer på er hva som skjer til høsten. Hvordan blir den, for eksempel med tanke på kurs, konferanser og forretningstrafikk? spør Peter Wiederstrøm.

For er det noe vi har blitt bedre på under pandemien, så er det digitale møter via plattformer som Zoom og Teams. Slike møter har også spart bedrifter og institusjoner for store summer i reiseutgifter:

– Mange møter kan holdes på digitalt. Men så er det dette med behovet for å treffes og se hverandre ansikt til ansikt. Den magien får du ikke på Teams. Vi vil ha behov for å møtes, men behovet vil gå ned, det tror jeg.