Petter (18) kaster klærne sammen med 320 ukjente mennesker for nakenkunst

Den amerikanske kunstneren Spencer Tunick har samlet sammen over 320 mennesker fra over 20 forskjellige land.

Naken-prosjektet har fått navnet Bodø Bodyscape, og er kunstneren sitt første prosjekt nord for polarsirkelen, og det første i Norge. 11–12 august vil kunstneren ta med seg de 320 modellene til fem lokasjoner i Bodø-området.

– Jeg ble utfordret av ungdommens fylkesråd, og valgte å ta det på strak arm, sier leder for ungdommens fylkesråd i Nordland, Petter Hov Jacobsen.

Han er en av dem som skal kle seg i Adams drakt og er den yngste deltageren. Nå ser han frem mot hendelsen, og har troen på at det kan bli en fin erfaring.

Petter Hov Jacobsen forteller at vennene hans synes det er artig at han skal være med på kunstprosjektet. Foto: Privat

– For min egen del er jeg ute etter å få en erfaring når det kommer til kropp og selvtillit. Jeg føler jeg har litt for lite kunnskap når det kommer til hvordan man skal ha en god selvfølelse til den kroppen man har fått utdelt.

Jacobsen forteller videre at det var ikke en enkel avgjørelse å ta, men etter å ha veid det frem og tilbake, så bestemte han seg for å bli med.

Kommer folk fra hele verden for å delta

– Jeg er overrasket over er at det er meldt på folk fra 19 land, sier rådgiver ved kulturavdelingen i fylkeskommunen, Astrid Arnøy.

Hun er med på å organisere prosjektet, og er overrasket over at folk reiser til Bodø fra nesten hele verden for å delta i fotograferingen.

– Det kommer folk fra Argentina, Australia, Russland, USA og mange andre land, så nesten hele kloden er representert under fotograferingen.

En dame på 75 år har blant annet reist helt fra Brooklyn, New York i USA.

Sentrum av den engelske byen Hull ble fylt av over 3000 nakne og blåmalte personer da kunstneren Spencer Tunick gjennomførte en av sine installasjoner. Du trenger javascript for å se video. Sentrum av den engelske byen Hull ble fylt av over 3000 nakne og blåmalte personer da kunstneren Spencer Tunick gjennomførte en av sine installasjoner.

Ingen vet hvor bildene skal tas

Et av kriteriene til Tunick er at plassene hvor det skal tas bilder skal holdes hemmelig helt til siste sekund. Deltagerne møter opp på en gitt plass, og blir kjørt med buss til stedet hvor det skal fotograferes.

– For meg er nakenhet frihet, og like naturlig som å gå med klær, sier Steve Roger Børresen.

Steve Roger Børresen tar med seg kona si og kjører motorsykkel fra Tønsberg til Bodø, for å delta i hendelsen. De er over 70 år gamle, men forteller til NRK at valget var enkelt når de fikk vite om prosjektet.

– Vi har visst om kunstneren lenge, og har lenge hatt lyst til å være med på dette. Når vi fikk vite det skulle skje i Bodø, tok det ikke lang tid før vi bestemte oss for å være med. Vi har også hatt en drøm om å kjøre til Nord-Norge på motorsykkel, så da slår vi to fluer i en smekk.

Til prosjektet har Tunick fått utdelt 600.000 kroner av Bodø kommune og Nordland fylkeskommune. Noe som har møtt stor motstand fra enkelte politiske partier.