– De første bildene jeg tok inne i huset, ble helt ubrukelige. Jeg hadde så mye adrenalin at jeg skalv på hendene, forteller Bye.

Hun har denne høsten utgitt boken «Forlatte hus – og noen av menneskene som bodde i dem», og har fotografert lignende hus i hele Norge.

Men huset fra tidlig 1800-tallet skulle bli Bye sin «midtsidepike». Flere internasjonale medier har også fått øynene opp for huset, deriblant nettsiden Boredpanda.

SPESIELT: Petrahuset har gjort et spesielt inntrykk på fotograf Britt Marie Bye. Foto: Liv Johanne Helin

Og i flere år etter det første adrenalinfylte møtet, har fotografen kjempet for å finne en ny eier til «Petrahuset».

Men tidligere i år ble det bestemt at huset skulle jevnes med jorda. Da fikk Britt Marie Bye det travelt.

Fakta om «Petrahuset» Foto: Britt Marie Bye Ekspandér faktaboks Første del av huset sto ferdig tidlig på 1700-tallet.

På 1800-tallet overtok Sedrup Christensen gården, og fortsette påbyggingen av huset i flere etapper.

Han var væreier, eide postkontor, kolonial og trandamperi.

Både presten, legen og tannlegen brukte den store herregården da de tjente det lille tettstedet.

Mange av konfirmantene fra øyene rundt omkring bodde også i Petrahuset.

Det over to hundre år gamle huset har over 30 rom. Blant annet en egen tjenestefløy. Her bodde det tjenestepiker og drenger (gårdsgutter).

Petra var en av tjenestepikene, og kom fra Helgeland.

Petra giftet seg senere med en av huseiernes sønner, Leidulf, og fikk fem barn.

Under krigen åpnet Petra og Leidulf dørene for evakuerte fra Finnmark.

Da Leidulf døde i 1988, ble Petra boende alene i huset frem til 1996.

Huset heter fra gammelt av Christensen-gården, men i nyere tid er det Petrahuset det er blitt omtalt som, etter den siste gjenboende.

Skulle brennes

På innsiden har grovt byggpuss lagt seg over de glatte teakmøblene. Malingen har løsnet fra veggene i store flak. Men historiene sitter like fult i veggene, mener fotografen. – Huset er helt fantastisk. Og jeg tenkte, hvis det er én ting jeg vil gjøre i livet, så er det å redde huset. Det er helt forferdelig at det skal stå tomt.

Våren 2021 ble det klart at brannvesenet skulle ha en brannøvelse på tomta.

Huset skulle jevnes med jorda i løpet av september i år.

Men nå nærmer vi oss desember.

Og igjen er det lys i vinduene i Petrahuset.

Ble bergtatt av Petrahuset med en gang

Svanhild Hogner er trønder bosatt i Tønsberg. Hennes far er fra Lofoten, så for Hogner er Lofoten hjemme.

I 2016 overtok hun et annet gammelt hus ut mot havet i Lofoten. Bakkebo kalles huset med egen Instagram-konto.

Det var via arbeidet med Bakkebo at Svanhild Hogner ble kjent med Britt Marie Bye. Og det var dette vennskapet som nå har berget Petrahuset.

– Britt Marie kontaktet meg og sa at det var nok et hus i Lofoten som trengte omsorg, forteller Svanhild Hogner.

Egentlig hadde hun verken tid eller energi på daværende tidspunkt til å gå i gang med nok et prosjekt.

Men i vår var Hogner igjen i Lofoten, og bestemte seg for å besøke Petrahuset.

– Da jeg kom på innsiden ble jeg helt bergtatt. Jeg brukte mange timer i huset på første befaring, forteller hun.

– Folk som kjenner meg vet at i slike tilfeller ville jeg kommet ut fra det huset med flere hundre bilder på telefonen min. Denne gangen glemte jeg å ta bilder. Det sier litt om inntrykket pulsen dette huset gav meg. Det er umulig å beskrive atmosfæren i huset, den må bare oppleves.

Inngangspartiet på «Petrahuset» er også spesielt. Foto: Britt Marie Bye Det er spor av maling i taket. Bøker og pyntegjenstander. Foto: Britt Marie Bye

– Det er en helt spesiell atmosfære der. Den roen, hjertevarmen og all historien som ligger i veggene er helt spesielt.

For Petrahuset har betydd mye for bygda opp gjennom årene. Noe Svanhild Hogner virkelig forsto da hun møtte innbyggerne i bygda for å presentere seg selv og etablere en relasjon til folket i bygda.

En unik historie

Torsdag i forrige uke inviterte den nye eieren folk i nærmiljøet til åpent hus.

– Jeg har et sterkt ønske om at det skal bli et godt samspill mellom meg og bygda. Derfor var det viktig for meg å møte folket og høre deres historier om huset og ikke minst tilknytning. Jeg var selvsagt spent. Det kunne komme to, det kunne komme ti, men stuene bare fyltes med folk, hele helgen gjennom, sier hun.

I løpet av helga ble Svanhild enda bedre kjent med historien til huset hun nå skal blåse nytt liv i.

Hun fikk høre fortellinger om hvordan huset ble brukt til å gi tak over hodet til folk som ble evakuert fra Finnmark under Andre verdenskrig, om presten, doktoren og tannlegen som utførte sine tjenester fra Petrahuset

Hun ble også godt kjent med et tvillingpar med en sterk historie.

– Tvillingene var bare noen dager gamle, da de ble tatt inn i varmen av bestemor Petra og Leidulf. Dette huset ble derfor deres barndomshjem gjennom hele oppveksten, forteller Svanhild Hogner.

I løpet av helgen ble det tent adventsstjerner i hele huset, for første gang på 25 år. Men hva planlegger Svanhild Hogner å gjøre med huset? – Her blir veien til mens når vi går i samspill med huset og bygda. Huset skal beholde sin personlighet og karakter, og jeg skal bruke de verdiene som har vært her til å la historie krysse nåtid.

PÅ INSTAGRAM: Også Petrahuset har fått seg egen Instagram-konto. Foto: @petrahuset

Se video om et annet gammelt hus om har blitt et svært populært fotoobjekt: