Klokken 09:53 melder politiet om at en bil har kjørt inn i bygningsmassen på City Nord.

Bilen har kjørt inn i Burger Kings glassvegg som ligger i tusen knas.

Bord og stoler ligger strødd både inne på og utenfor Burger King.

Foto: Johannes Sæheim Pedersen / NRK

Bilen har kjørt borti andre parkerte biler.

– Det er et godt beferdet område, så det har vært en del folk i umiddelbar nærhet. Til alt hell så har ingen personer blitt skadet, som vi har oversikt over per nå. Det er eneste bilfører som har behov for legetilsyn.

Det sier operasjonsleder ved Politiets operasjonssentral Ulf Eivind Slettan til NRK.

Ifølge politiet skal føreren ha vært alene i bilen.

Det er ikke rapportert om andre personskader, skriver politiet.

Brannvesen er på stedet og håndterer den involverte bilen, som er en elbil.

Foto: Tipser

Politiet har tatt elbilen i beslag for tekniske undersøkelser, opplyser Slettan.

Det skal være store skader på bygningen og andre parkerte kjøretøy.

– Politiet avhører vitner og gjør tekniske undersøkelser på stedet, skriver politiet.