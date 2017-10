Person skadet etter elgpåkjørsel

På riksvei 17 Valnes har det vært et sammenstøt mellom bil og elg i kveld. Fem personer i bilen. Elgen landet på taket på bilen slik at taket ble trykt ned, og det førte til at en person fikk taket i hodet. Vedkommende skal ikke være alvorlig skadet, ifølge politiet. De øvrige i bilen kom uskadet fra det.