Det var lenge uklart hva det var som hadde skjedd på en bensinstasjon i Leinesfjord i Steigen kommune i Nordland torsdag.

Et øyenvitne NRK har snakket fortalte at flere personer skal ha blitt fraktet ut fra stedet på båre.

To ambulanser, en legevaktbil og et redningshelikopter har vært på stedet.

Politiet sperret også av et område rundt en bensinstasjon.

Ifølge politiet er en person fraktet til sykehuset i Bodø med redningshelikopter.

Personen er blitt skadet i det politiet omtaler som et uhell på Twitter.

Det er per nå ikke noe som tilsier at det har skjedd noe straffbart, ifølge politiet.

Operasjonsleder Lars Halvorsen sier at politiet ikke kan si noe om hvilken type skader det er snakk om.

Politiet sier at de har kontroll på stedet og at det ikke er fare for andre.

– Vi har tilstrekkelig med ressurser på stedet til å utføre det arbeidet som skal utføres.

På nåværende tidspunkt er politiet tilbakeholden med opplysninger, ettersom saken er i en etterforskningsfase.

Politibetjent Markus Mathisen på stedet er ordknapp når NRK spør hva som skjer.

– Det eneste jeg kan si er at dette er en helsesak.