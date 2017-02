Person pågrepet på Træna

En person er pågrepet på Træna etter at flere husstander i morgentimene onsdag meldte fra om at en rekke ting hadde blitt borttatt fra garasjer på øya. Overfor NRK opplyser lensmann Kjell Ivar Vestå at tyveriene ses i sammenheng med flere tyverier fra båter i Bodø den siste tiden.