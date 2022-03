Gir opp håpet om å finne savnet mann i live

– Mannen havnet i vannet uten flytevest eller overlevingsdrakt. I det vannet her i dette aktuelle område er det større sannsynlighet at han har omkommet enn at han er i live, forteller redningsleder hos Hovedredningssentralen Thomas Ringen søndag kveld.

Rundt kokken 11.30 søndag formiddag fikk de melding fra et norsk lasteskip i området mellom Kvarøy og Tonnes i Lurøy kommune.

– Besetningen utførte arbeid på dekk da de ble klar over at en av besetningen manglet. De prøvde å kalle han opp på radioen, uten hell, forteller Alf Hågensen hos Hovedredningssentralen.

Redningshelikopter og flere båter satt inn i søket etter mannen.

Rundt klokken 14.00 gjorde de funn i vannet som gjorde at de konsentrerte søket litt lenger sør i farvannet, forteller Alf Hågensen.

– Det var svært gode søkeforhold i området, sier han videre.

Etter å ha søkt etter mannen både til lands og til vanns, ble søket avsluttet uten resultat da mørket falt på søndag kveld.

Det ble også bestemt at arbeidet endrer status til søk etter antatt omkommet person. Arbeidet vil bli tatt opp igjen mandag morgen.