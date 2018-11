Person funnet død etter brann i Lofoten

En person er funnet omkommet etter brannen i et fiskebruk med boenheter i Sund i Flakstad søndag. Den avdøde ble funnet på branntomten.

Pårørende er varslet, opplyser politiet.

– Det ble satt i gang søk etter den savnede på formiddagen mandag, og han ble funnet på ettermiddagen i går, sier konstituert lensmann Dag Sture Strøm ved Vest-Lofoten lensmannskontor til NRK.

Strøm opplyser at den avdøde arbeidet på fiskebruket. Mannen, som var i 30-årene, var litauisk statsborger og har bodd i Norge i flere år.

– Vi fikk melding søndag kveld om at det var brann i et fiskebruk i Sund. Ganske tidlig fikk man avklart at en person var savnet. Det ble gjort en del etterforskningsskritt for å verifisere at han ikke var i fiskebruket, men utover dagen ble det klart at han var der, sier Strøm.

Skal finne ut hva som startet brannen

Kriminalteknikere fra politiet var mandag ettermiddag i gang med søk i brannruinene etter den savnede mannen fra Litauen. Det var til sammen fem ansatte fra Litauen som bodde i bygningen som nå er nedbrent. I andre etasje på fiskebruket er det flere etasjer. Avdøde ble funnet i leiligheten han disponerte.

– Nå skal vi få en sikker identifisering av avdøde. Så skal vedkommende obduseres. Branngruppa i Lofoten starter en kriminalteknisk undersøkelse av åstedet for å finne ut hva som startet brannen. Vi jobber også en del taktisk med å ta avhør av andre beboere for å finne ut hva som har skjedd.

Det brøt ut brann i et fiskebruk i Flakstad kommune i Nordland søndag. Du trenger javascript for å se video. Det brøt ut brann i et fiskebruk i Flakstad kommune i Nordland søndag.

Kollegene får krisehjelp

Mannens nærmeste familie i Litauen er varslet og kollegene hans følges tett opp i samarbeid med kommunen.

– De tar det svært tungt. Kollegene har jobbet sammen i mange år, og har et nært forhold, sier Dag Sture Strøm til NRK.

Mannens kolleger er nå innlosjert i Sund Gjestestuer, og arbeidsgiveren har tilbudt dem fri hjemreise til sine nærmeste dersom de ønsker det.