Per hadde gitt opp alt – Nå fronter den tidligere rusmisbrukeren årets TV-aksjon

Søndag er det tid for den årlige TV-aksjonen. 21. oktober får husstander over hele landet besøk av bøssebærere, som i år samler inn penger til Kirkens Bymisjon.

Aksjonen frontes i år av Per Åkervik, en tidligere rusmisbruker fra Bodø. Han har lagt 25 år med rus bak seg, og i dag har han vært rusfri i fem år. Nå har han et stort ønske om å gi noe tilbake til det som på mange måter reddet livet hans.

– Jeg hadde gitt opp alt, og var drit lei meg selv. Det å komme til Kirkens Bymisjon, å høre noen si at «vi er her hvis du trenger det», uten noe mas om å ta seg sammen, det ble en livbøye for meg, sier Åkervik til NRK.

Slik kan du bidra Ekspandér faktaboks Bli bøssebærer: Alle som er over 18 år, kan registrere seg som bøssebærer på www.blimed.no. TV-aksjonen trenger hvert år 100.000 frivillige bøssebærere for å kunne besøke landets 2,3 millioner husstander.

Bygger sykler og selvbilde

Åkervik jobber som arbeidsleder i Kirkens Bymisjon. Der har han ansvaret for et sykkelverksted, sammen med en annen arbeidsleder. Mens den andre lederen har mekanisk kompetanse, bruker Åkervik sin egen livserfaring for å hjelpe folk som sliter med rus.

– Det er mange som kommer fra rus som ikke vet at de kan klare ting. Jeg prøver å gi folk små mestringsfølelser, som de kan ta med seg hjem, og som bygger selvbilde, forteller Åkervik.

På en av Kirkens Bymisjons kaféer, Møtestedet, jobber Thor Einar Torrisen. Han er gatesosionom, og deler av jobben hans består av å være med folk på NAV og legebesøk. Han møter mange mennesker med ulike historier i jobben sin.

– Det er fint og rørende å se at det faktisk er noen som klarer å komme seg ut av rusmisbruket. Men da må folk først erfare respekt, omsorg og rettferdighet

Han sier de opplever at endring skjer, når de gir folk muligheten til å endre seg.

Ansiktet til Per Åkervik pryder plakatene til årets TV-aksjon. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Hjelp på egne premisser

Syklene de reparerer på verkstedet, selges videre som gjenbruk. For å bidra til inkludering blant barn, gir de ut barnesykler nærmest gratis.

Tidligere har Åkervik tenkt at alle rusmisbrukere må bli rusfri. I dag er han mer opptatt av at alle behandles som mennesker, og ikke føler seg utstøtt av samfunnet. Den dagen de er klare for å bli rusfrie, skal han stå klar for å hjelpe.

Per Åkervik ble rusmisbruker i en alder av 14. I dag har han vært fem år rusfri, og bruker erfaringene sine til å hjelpe andre. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Det at noen ser deg, det at noen har troa på deg når du mister den selv, det er uten tvil det som hjalp meg.

Han forteller at noe av det som var avgjørende for ham, var at han ikke ble møtt av folk som ville «redde ham», men heller gi han hjelp på egne premisser.

– Vi trenger ikke alltid å bære folk, bare støtte dem. Alene er det ikke mange som greier noen ting, men sammen med andre kan man gjøre det mest utrolige.