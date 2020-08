Per Adde er død

DER INGEN SKULLE TRU: Norsk dokumentarserie. I villmarka på Graddisfjellet i Nordland lever det aldrande svenske kunstnarparet Kajsa Zetterquist og Per Adde. Der har dei bygd opp eit tun av eldgamle hus, og her lever dei for kvarandre og for kunsten. Men dei er også samfunnsengasjerte og har gjort ein stor innsats både for nordnorske kunstnarar og for samane. Du trenger javascript for å se video.