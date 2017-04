Penger til Andenes fiskerihavn

Andenes fiskerihavn er blant havnene som får penger Nasjonal transportplan. Regjeringen bevilger totalt 470 millioner kroner, hvorav halvparten først bevilges etter 2024. – Dette er et enormt viktig prosjekt for oss, og det er bra at det kommer penger, sier ordfører Jonni Solsvik i Andøy.