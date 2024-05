Pellegrino lurte stjernekeeper Lloris – scoret sesongens andre i MLS

Amahl Pellegrino er for alvor i ferd med å få fart på karrieren i Major League Soccer. Lørdag rundet han tidligere Tottenham-keeper Hugo Lloris og scoret for San Jose Earthquakes.

Pellegrinos fulltreffer bidro til at laget hans beseiret Los Angeles FC med 3-1.

Den tidligere Bodø/Glimt-yndlingen satte inn 2-0-målet i kampen ti minutter ut i annen omgang. Etter en strålende pasning av argentineren Cristian Espinoza kom Pellegrino alene med Los Angeles-keeper Lloris. Nordmannen rundet sisteskansen og trillet ballen i nettet.

Deretter feiret han scoringen ved å stå på reklameskiltene bak mål og juble mot publikum.

Pellegrinos scoring var hans andre for sesongen. 33-åringen startet lørdagens kamp til venstre i Earthquake-angrepet. Han ble byttet ut etter 69 minutters spill.

Brasilianske Rodrigues sendte hjemmelaget i en tidlig ledelse, mens et selvmål ga 3-0-ledelse etter at Pellegrino hadde doblet. Cristian Olivera pyntet på resultatet for gjestene.

Seieren var San Joses første siden 24. mars. Pellegrino og lagkameratene har slitt denne sesongen.

Lørdagens kamp ble for øvrig spilt på hjemmebanen til NFL-klubben San Francisco 49ers. Kampen trakk et publikum på 43.774, godt over kapasiteten på hjemmearenaen til Earthquakes i nærliggende San Jose.

I Bodø/Glimt leverte Pellegrino sine beste år i karrieren og endte med utrolige 55 ligamål på 71 kamper. I fjor slo han dessuten rekorden for antall målpoeng i én eliteseriesesong da han scoret 24 mål og fikk 16 assist.

Storspillet til Pellegrino de siste årene har gjort at mange norske supportere har talt hans sak i landslagssammenheng.

(©NTB)