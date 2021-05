I dag ble Pelle Politibil friskmeldt: – Fikk en tåre i øyekroken

– Hei Pelle! Velkommen tilbake til Bodø. Så fin du har blitt!

Det er en entusiastisk onkel Richard (eller Åge Magnussen, som han egentlig heter) som tar imot Pelle Politibil utenfor politistasjonen i Bodø.

– Jeg er sikker på at du har hatt det fint på bilsykehuset!

Pelle har nemlig lenge slitt med helsa.

Rustskadene var så alvorlige, at den folkeskjære bobla ble avskiltet etter å ha vært på EU-kontroll. I 2019 ble det debatt om saken på Stortinget.

– Stor dag

Eirik Sivertsen fra Ap mente at regjeringen måtte ta tak i saken, og daværende justisminister Jøran Kallmyr (Frp) lovet bot og bedring.

Dagens justis- og beredskapsminister Monica Mæland er glad over nyheten:

– Jeg er veldig glad for at Pelle er frisk igjen. Vi trenger Pelle, han er en veldig god ambassadør for politiet – ikke bare i Nordland, men for barn over hele landet.

Pelle så dagens lys i september 1990. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Hvor mye det kostet å få Pelle reparert, er uvisst. Men politiet i Nordland har tatt regninga.

Pelle ble innlagt på T1 Motor på Tynset, som i dag kunne levere tilbake en Pelle i knallform.

Det var en spent Magnussen som stod klar utenfor politihuset mandag.

– Det er en stor dag, sier Magnussen, rørt over å se Pelle igjen.

Fantastisk

Bobla hadde sin første opptreden i «Barnetimen for de minste» på NRK radio i 1986, og fikk sin egen TV-serie i 1993.

Pelle Politibil ble i sin tid til som et ledd i trafikksikkerhetsarbeidet for barn, noe du kan lese mer om på Wikipedia.

I 2009 ble Pelle innlagt på «bilsykehus» på Mo. I 2010 ble han friskmeldt.

«Onkel Richard» beskriver i dag en bil sprekere enn noen gang.

– Det blir ikke enkelt å være skurk i Bodø lenger, ler han.

– Det er fantastisk. Du hører gleden i motoren. Han har blitt sprek! Det var en tåre i øyekroken da jeg så han igjen.

Tror Pelle har vært savnet

Han husker godt tilbake til første dag Pelle så dagens lys.

Mange ville hilse på Pelle i dag. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Det var 1. september 1990, utenfor politihuset i Tollbugata. Det var mange barn samlet, og han ble døpt i eventyrbrus. Det er 30 år siden. Å få oppleve på nytt en ny og fin Pelle, det er helt supert!

I dag skal Pelle blant annet ta turen innom en barnehage.

Magnussen tror mange har savnet han.

– Folk er stadig innom og hilser på, sier en smilende «Onkel Richard».

Du kan se Pelle Politibil i NRK TV: