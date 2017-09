PCI-saken utsatt på nytt

Helse Nord har utsatt PCI-saken på nytt. Administdrende direktør Lars Vorland sier han trenger mer tid og vil derfor fremme saken for styret i møte 25 oktober. I februar innstilte Vorland på at Bodø skal få bygge opp et PCI-tilbud, men saken ble utsatt på grunn av kraftige protester fra Tromsø.