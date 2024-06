– Hva gjør Statsforvalteren med denne saka? Helt konkret: hva ser dere på?

– Vi har bedt om mer opplysninger (journaldokumentasjon) fra de aktørene som har vært involvert i behandlingen. Noe av informasjonen har vi mottatt og den jobber vi med å gjennomgå, sier fylkeslege Morten Juul Sundnes.

– Kommer dere til å konkludere om lovligheten i prosedyrene?

– Siden saken er under behandling kan jeg ikke si noe om dette nå.

– Når vil dere ha et svar på dette?

– Vi håper å kunne komme med en konklusjon så snart vi har mottatt den informasjonen som vi har etterspurt og fått gjennomgått denne.

– Hva tenker dere om prosedyrer – skal de gjelde i hver enkelt sak eller skal det legene i Bodø kaller «pasientens beste» gjelde?

– Siden saken er under behandling så kan jeg ikke kommentere dette konkret, men på generelt grunnlag så er prosedyrer og rutiner viktige deler av det styringssystemet som skal være på plass og som entydig skal plassere «ansvar, oppgaver og myndighet» som det heter i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

– Styringssystemet skal sikre at virksomheten overholder helse- og omsorgslovgivningen, at tjenestene er faglig forsvarlige og at det hele tiden arbeides systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet. I tillegg skal systemet sikre at virksomheten har oversikt over områder der det er rissiko for svikt eller mangel på etterlevelse av myndighetskrav og områder hvor det er behov for vesentlig forbedring av kvaliteten på tjenesten og pasient- og brukersikkerheten.

– Kan «pasientens beste» stå over prosedyrene?

– Igjen kan jeg ikke kommentere dette konkret siden saken er under behandling. På generelt grunnlag er det slik at helselovgivningen krever at virksomheten er organisert slik at helsepersonellet gis handlefrihet til å overholde sine lovpålagte plikter, dvs. plikter som følger av helsepersonelloven og av andre lover og forskrifter.

– Hva tenker dere om at det er en krangel /strid om disse mest alvorlige hjerteinfarktene – hvor de skal?

– Det har Statsforvalteren ingen kommentar til.

– Andre kommentarer?

– Vi jobber med denne saken så raskt vi kan slik at tjenesten (og alt involvert personell) skal få en avklaring på denne problemstillingen som vi har mottatt via Helsetilsynet.