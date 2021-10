Etter et skuffende 1-1-resultat mot Godset var det likevel en kneskadet Patrick Berg som bekymret Glimt mest.

Berg selv sa på søndag til VG at det var «noe som knakk» inne i kneet, og flere ble forskrekket da de så Glimts kaptein sitte med skinne på benken under kampen.

Mandag blir det likevel klart at skaden ikke er like alvorlig som fryktet.

Han går likevel glipp av toppkampen mot Molde, onsdag. Det melder klubben selv på sine nettsider.

– Vi må se an Patrick fra dag til dag. Det er for tidlig å si noe om når han er tilbake, men det er gode nyheter at det ikke er like alvorlig som mange fryktet, sier klubblege Morten Sørgård.

– Setter alltid på skinne

Da tilskuere så Berg med skinne på søndag, var det mange som fryktet det verste.

Klubblege Sørgård beroliger derimot med at det er vanlig rutine.

– Vi setter alltid skinne på spillerne som skader kneet sitt i kamp. Det er for å sørge for at kneet holder seg stabilt og i ro, sier klubblege.

Nå gjenstår det å se hvor lenge Glimt må klare seg uten midtbanejuvelen.

Skaden er ikke like ille som kapteinskollega Ulrik Saltnes, som er bekreftet ute resten av sesongen med en lignende skade i kneet.

Flere viktige kamper kan ryke

Det er ikke bare i Eliteserien at Glimt kan måtte klare seg uten sin stødige kaptein.

Allerede 4. november skal Glimt reise til Roma for å spille borte mot motstanderen de slo overraskende 6–1 forrige torsdag.

I tillegg har Berg nylig blomstret på landslaget, og Ståle Solbakken skal ta ut en tropp til de kommende kampene mot Latvia og Nederland, 13. og 16. november.

Der kan det hende Berg ikke får lov til å bidra til at Norge kan sikre deltakelse i neste års VM i Qatar.